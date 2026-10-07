ALES başvuruları başladı: Son tarih belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 29 Kasım'da uygulanacak sınava başvurular 15 Ekim'e kadar sürecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), Türkiye'de üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin veya akademik kadrolara (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi vb.) atanmayı hedefleyenlerin girmesi zorunlu olan, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir sınavdır.

ALES PUANI NERELERDE KULLANILIR?

Lisansüstü Eğitim: Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru ve kabul işlemleri.

Akademik Kadrolar: Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve uzman gibi akademik unvanlara atanma süreçleri.

Yurt Dışı Eğitim: Devlet tarafından yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek öğrencilerin seçim süreci.