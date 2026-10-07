AKP'ye geçti kapılar açıldı: Eren Ali Bingöl bir projeyi daha çözdü

AKP'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü. Piyade Okulu arazisine planlanan TOKİ konutlarını, E-5'e bağlayacak proje için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler onay verdi.

Ankara'da bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Bingöl, Tuzla'da yeni yapılan TOKİ konutlarını doğrudan E-5'e bağlayacak bağlantı yolu projesini görüştü.

Kent içi trafik yükünün artmasının önüne geçmesi ve TOKİ konutlarına ulaşımı kolaylaştırması planlanan bağlantı yolu projesinin onayı Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından verildi.

Bingöl, projenin hayata geçirilmesine yönelik destekleri ve ev sahipliği nedeniyle Bakan Güler'e teşekkür etti.

Öte yandan Bingöl, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tuzla Metrosu, metro hattının Aydınlı, Şifa ve Mimar Sinan mahallelerine uzatılması ile Tuzla Tramvayı projelerini görüştü. Mevcut metro hattının Aydınlı, Şifa ve Mimar Sinan mahallelerine uzatılması ve Tuzla Tramvayı projeleri kapsamlı bir şekilde ele alındığı aktarıldı.

Görüşmeler çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile de bir araya geldi.