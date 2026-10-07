Eren Ali Bingöl ile Aziz Yıldırım görüştü

Tuzla Belediyesi'nde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. İş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü ziyaret etti. Bingöl, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü ziyaret etti. Bingöl, gerçekleşen ziyareti kendi sosyal medya hesabından paylaştı ve Yıldırım'a teşekkür etti.

Bingöl, Yıldırım ile görüşmesini şu ifadeler ile duyurdu:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve DEARSAN Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Aziz YILDIRIM’ı makamımızda ağırladık.

Kıymetli sohbetleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."