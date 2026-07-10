AKP'li vekilden Bakan Tekin'e 'Kurtuluş Savaşı' tepkisi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ders kitaplarında yapacağı terim değişiklikleri kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. AKP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Bakan Yusuf Tekin'in "Kurtuluş Savaşı" değerlendirmesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Bakan Yusuf Tekin'in "Kurtuluş Savaşı" yerine "Milli Mücadele" ifadesinin kullanılmasına ilişkin çıkışı, AKP içinde de eleştirilere neden oldu.

Bakan Yusuf Tekin, AKP milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yeni müfredat hakkında sunum yaptı. Toplantıda, "Kurtuluş Savaşı" ifadesine ilişkin, "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" değerlendirmesinde bulundu.

Tekin ayrıca, ders içeriklerinin sadeleştirildiğini belirterek öğrencilerin üzerindeki yükü azaltmak amacıyla müfredatın yaklaşık yüzde 35 oranında küçültüldüğünü ifade etti. Yeni düzenleme kapsamında ders kitaplarında "Kurtuluş Savaşı" yerine "Milli Mücadele", "Bizans" yerine ise "Doğu Roma" ifadelerinin kullanılacağı açıklandı.

Bakanın açıklamalarının kamuoyuna yansımasının ardından AKP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş'ten de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurtuluş Savaşı, Türk'ün ateşle imtihanıdır. Nokta" ifadelerini kullanarak Bakan Tekin'in değerlendirmesine tepki gösterdi.