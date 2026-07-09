Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Eğitim Kız ve erkek öğrenciler için ayrı okul iddiası: Eğitimde yeni tartışma kapıda

Kız ve erkek öğrenciler için ayrı okul iddiası: Eğitimde yeni tartışma kapıda

Gazeteci Saygı Öztürk, MEB gündeminde yeni düzenlemelerin bulunduğunu öne sürdü. Kız ve erkek öğrencilerin ayrı okullarda eğitim görmesi ile İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin önümüzdeki dönemde tartışmaya açılacağı iddia edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kız ve erkek öğrenciler için ayrı okul iddiası: Eğitimde yeni tartışma kapıda

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ders kitaplarında "Kurtuluş Savaşı" ifadesi yerine "Milli Mücadele" kavramının kullanılacağını açıklamasıyla başlayan tartışmalar sürerken, eğitim politikalarına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

Gazeteci Saygı Öztürk Sözcü TV'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önümüzdeki süreçte kamuoyunda geniş yankı uyandırabilecek iki önemli düzenlemeyi gündeme taşıyacağını ileri sürdü.

Kız ve erkek öğrenciler için ayrı okul iddiası: Eğitimde yeni tartışma kapıda - Resim : 1

Öztürk'ün iddiasına göre, Bakanlıkta 8. ve 12. sınıflarda okutulan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin geleceğine ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Daha önce müfredatta Atatürk ve Cumhuriyet konularının kapsamının daraltıldığını savunan Öztürk, bu derslerin de ilerleyen dönemde kaldırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

"KARMA EĞİTİM YENİDEN TARTIŞMAYA AÇILABİLİR"

Öztürk'ün dikkat çektiği bir diğer başlık ise karma eğitim oldu. İddiaya göre, uzun süredir bazı eğitim çevreleri tarafından dile getirilen kız ve erkek öğrencilerin farklı okullarda eğitim görmesi önerisi yeniden gündeme taşınacak.

MEB'den okullara yeni talimat: O hesaplar tek tek incelenecekMEB'den okullara yeni talimat: O hesaplar tek tek incelenecek

Bu yaklaşımın, "kız çocuklarının okullaşmasını artırmak" gerekçesiyle kamuoyuna sunulabileceğini ifade eden Öztürk, özellikle Eğitim-Bir-Sen'in uzun yıllardır bu yönde taleplerde bulunduğunu ve bu görüşlerin Milli Eğitim Bakanlığı'nda da konuşulduğunu ifade etti.

Öztürk, bazı imam hatip liselerinde benzer uygulamaların bulunduğunu hatırlatarak, kız ve erkek öğrencilerin aynı okulda eğitim görmemesine yönelik modelin önümüzdeki dönemde en fazla tartışılacak eğitim başlıklarından biri olacağını belirtti.

Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? Taban puanları ve başarı sıralaması yeterli mi?Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? Taban puanları ve başarı sıralaması yeterli mi?

Öztürk şunları söyledi:

"Kız ve erkek okullarının ayrılması da önümüzdeki günlerde sık sık tartışılacak konulardan biri olacak. Biliyorsunuz 'ben yaptım, oldu' anlayışı olduğu için normal şartlarda Anayasa ve 'laiklik' ilkesine açıkça aykırı olsa da bu durum kamuoyunda "Bakın erkeklerle aynı okulda okutulacak diye kızları okullara göndermiyorlar. Kızları okula göndermek için 'ailelerin ayrı okul talebi var' şeklinde formüle edilecek. Aslına bakarsanız bazı imam-hatip liselerinde yapıldı bu. Bu durumu da canla başla savunan bir eğitim sendikası olduğunu da söyleyelim."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Okul Öğrenci
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro