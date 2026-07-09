Kız ve erkek öğrenciler için ayrı okul iddiası: Eğitimde yeni tartışma kapıda

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ders kitaplarında "Kurtuluş Savaşı" ifadesi yerine "Milli Mücadele" kavramının kullanılacağını açıklamasıyla başlayan tartışmalar sürerken, eğitim politikalarına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

Gazeteci Saygı Öztürk Sözcü TV'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önümüzdeki süreçte kamuoyunda geniş yankı uyandırabilecek iki önemli düzenlemeyi gündeme taşıyacağını ileri sürdü.

Öztürk'ün iddiasına göre, Bakanlıkta 8. ve 12. sınıflarda okutulan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin geleceğine ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Daha önce müfredatta Atatürk ve Cumhuriyet konularının kapsamının daraltıldığını savunan Öztürk, bu derslerin de ilerleyen dönemde kaldırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

"KARMA EĞİTİM YENİDEN TARTIŞMAYA AÇILABİLİR"

Öztürk'ün dikkat çektiği bir diğer başlık ise karma eğitim oldu. İddiaya göre, uzun süredir bazı eğitim çevreleri tarafından dile getirilen kız ve erkek öğrencilerin farklı okullarda eğitim görmesi önerisi yeniden gündeme taşınacak.

Bu yaklaşımın, "kız çocuklarının okullaşmasını artırmak" gerekçesiyle kamuoyuna sunulabileceğini ifade eden Öztürk, özellikle Eğitim-Bir-Sen'in uzun yıllardır bu yönde taleplerde bulunduğunu ve bu görüşlerin Milli Eğitim Bakanlığı'nda da konuşulduğunu ifade etti.

Öztürk, bazı imam hatip liselerinde benzer uygulamaların bulunduğunu hatırlatarak, kız ve erkek öğrencilerin aynı okulda eğitim görmemesine yönelik modelin önümüzdeki dönemde en fazla tartışılacak eğitim başlıklarından biri olacağını belirtti.

Öztürk şunları söyledi:

"Kız ve erkek okullarının ayrılması da önümüzdeki günlerde sık sık tartışılacak konulardan biri olacak. Biliyorsunuz 'ben yaptım, oldu' anlayışı olduğu için normal şartlarda Anayasa ve 'laiklik' ilkesine açıkça aykırı olsa da bu durum kamuoyunda "Bakın erkeklerle aynı okulda okutulacak diye kızları okullara göndermiyorlar. Kızları okula göndermek için 'ailelerin ayrı okul talebi var' şeklinde formüle edilecek. Aslına bakarsanız bazı imam-hatip liselerinde yapıldı bu. Bu durumu da canla başla savunan bir eğitim sendikası olduğunu da söyleyelim."