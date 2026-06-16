AKP'li Faruk Çelik 8 HES yaptırdıkları firmaya resti çekti: Defolun gidin!

Artvin-Ardahan karayolunun Çifte Hanlar mevkisinde kontrolden çıkarak Şavşat Deresi’ne uçan kamyonet nehir yatağından çıkarılırken araçta bulunan baba Selahaddin Kaya (65) ile oğlu Mecit Kaya’yı (45) arama çalışmaları sürerken AKP'li eski bakan Faruk Çelik'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Baba ve oğlu arama çalışmaları sırasında iş makineleri dere kenarında yeni ulaşım güzergahı açılarak aracı sudan tahliye ederken Faruk Çelik, coğrafi zorlukları ve yol sorunlarıyla bilinen Artvin'de güvenli yolların yapılamamasının nedeni olarak HES yapımını sürdüren enerji firmasını gösterdi.

AKP'Lİ FARUK ÇELİK 8 HES YAPTIRDIKLARI FİRMAYA RESTİ ÇEKTİ: DEFOLUN GİDİN!

Yaşanan elim kazanın ardından sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yapan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Şavşat yolunun özellikle bahar aylarında büyük bir risk barındırdığına dikkat çekti.

Bölgede yapılması planlanan üç barajın yüklenici firması olan Çekya menşeili Energo-Pro’ya yüklenen Çelik, yol yapım sürecinin tıkanması nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na da acil çağrıda bulunarak, "Artık sonu gelmeyeceği anlaşılan baraj yapım sürecini sonlandırın" diyerek rest çekti.

Şavşat’a giden yolun bahar aylarında adeta bir ölüm yolu olduğunu ifade eden ve kendisi de Artvinli olan Faruk Çelik, şunları söyledi:

“Bugün Artvin-Şavşat yolunda bir kez daha elim bir kaza ile karşı karşıya kaldık. İki kaybımızı arama faaliyetleri baraj sularında devam ediyor. Dünya cenneti Şavşat’a giden yol, bahar aylarında adeta bir ölüm yolu. Standartların altında bir yola hemşerilerimiz mahkum durumda ve bu duruma kahroluyorum. Bölgede planlanan 3 barajı yapacak yüklenici Energo-Pro firmasına 10 yıldır ‘İnşaatlara başlayın’ diyoruz, başlamıyor. ‘Bırakın’ diyoruz, bırakmıyor. Bu nedenle de yeni yol yapılamıyor. Artvinli bir açmazın içinde. Artık yeter. Firmaya buradan sesleniyorum; ya bu barajları yapın ya da defolun gidin.”

TÜRKİYE'DE 8 HES'İ BULUNAN DEV ENERJİ ŞİRKETİ

AKP'li Faruk Çelik'in hedefindeki ENERGO-PRO, resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1994 yılında Çek Cumhuriyeti’nde kurulmuş, elektrik üretimi, dağıtımı ve sınır ötesi ticaretiyle uğraşan bağımsız bir enerji üreticisi konumunda. Dünya genelinde 10 ülkede 9 binden fazla çalışanı bulunan şirket; Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya'nın yanı sıra Türkiye’de de çok büyük yatırımlara sahip.

2010 yılında Ankara merkezli olarak kurulan Energo-Pro Türkiye'nin, ülkemizdeki mevcut yatırımlarının toplam tutarı 1,33 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Hidroelektrik enerji sektöründe Türkiye’deki tek yabancı yatırımcı olduğunu beyan eden firma, toplamda 475 MW kurulu güce sahip 8 adet hidroelektrik santrali işletiyor. Şirketin Türkiye'de faal olan HES projeleri şunlar:

Reşadiye 1-2-3 HES

Aralık HES

Hamzalı HES

Meydancık Eko HES

Alpaslan-2 Barajı ve HES

Karakurt Barajı ve HES

Şirket ayrıca, Muş’taki Alpaslan-2 Barajı’nı hibrit santrale dönüştürmek için 42 MW gücünde bir güneş enerjisi tesisi planlarken; Çelik'in "10 yıldır başlamadılar" diyerek tepki gösterdiği Artvin bölgesindeki Berta Enerji Grubu Projeleri kapsamındaki Bayram Barajı ve HES ile Bağlık Barajı ve HES yatırımlarını ise halen fizibilite ve kat-i proje aşamasında tutuyor.