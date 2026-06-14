Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimlerinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı son dakika uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra yurdun iç ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER HANGİLERİ?

Açıklamada, yağışların özellikle belirli bölgelerde yerel olarak çok kuvvetli olacağı vurgulandı. Meteoroloji uzmanları tarafından kuvvetli yağış uyarısı yapılan ve ani hava değişimine karşı alarm verilen o iller şu şekilde sıralandı:

Doğu Anadolu ve Karadeniz: Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Amasya, Tokat

İç Anadolu: Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum

SEL, YILDIRIM VE DOLU TEHLİKESİNE DİKKAT!

Yetkililer, öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışların beraberinde ciddi olumsuzluklar getirebileceği konusunda uyardı. Hava durumu raporuna göre; ani sel, lokal su baskınları, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı başta sürücüler olmak üzere tüm vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi. (AA)