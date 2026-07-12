AKP'li başkanın makam aracından kaçak göçmen çıktı: Mahmut Tanal "CHP'li olsaydı basardınız" dedi

Şanlıurfa Akçakale Gümrük Kapısı'nda, AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'ın makam aracında ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan Suriye uyruklu bir kişi yakalandı. İktidar partisine mensup bir belediye başkanının bizzat içinde bulunduğu aracın karıştığı bu olay karşısında adli makamların şüphelilere yönelik yürüttüğü süreç, muhalefetin tepkisini çekti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, iktidar ve muhalefet belediyelerine uygulanan çifte standarda dikkat çekerek, yargı süreçlerindeki eşitsizliği gündeme taşıdı.

AKP'Lİ BAŞKANIN MAKAM ARACINDAN KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Olay, 11 Temmuz günü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Akçakale Gümrük Müdürlüğü idari binası önünde meydana geldi. Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'ın yakın koruması olduğu öğrenilen İ.H.A., makam aracını gümrük müdürlüğü binasının önüne park etti. Akçakale Gümrük Müdürlüğü personeli, durumundan şüphelendikleri makam aracında ilgili mevzuat çerçevesinde arama ve kontrol gerçekleştirdi.

Gümrük muhafaza personeli, yaptığı detaylı aramada araç içerisinde gizlenmiş Suriye uyruklu 61 yaşındaki erkek şahsı tespit etti. Konuya ilişkin hazırlanan Ticaret Bakanlığı Bilgi Notu belgesine göre; 11.07.2026 tarihinde gerçekleşen aramada, şoför İ.H.A. ile birlikte bizzat Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'ın ve Rakka doğumlu Suriye uyruklu H.E.K.'nin aynı araçta olduğu saptandı. Personel, yaptığı incelemelerde Suriye uyruklu şahsın Türkiye'ye herhangi bir pasaport ya da resmi kontrol işlemine tabi tutulmadan, yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalıştığını belirledi.

Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, durumu vakit kaybetmeden Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcılığına bildirdi. Ekipler, Cumhuriyet Savcılığından aldıkları talimatlar doğrultusunda olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlattı. Yetkililer, Suriye uyruklu şahsın mevcut "geçici koruma statüsünün" devam ettiğini saptadı. Ekipler, gerekli idari işlemlerin tamamlanmasının ardından şahsı Harran Geçici Barınma Merkezine teslim etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın "CHP’Lİ OLSAYDI ŞAFAK OPERASYONU, AKP’Lİ OLUNCA SESSİZLİK Mİ?" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı bilgi notu.

"AYNI İDDİALAR BİR CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA ORTAYA ÇIKSAYDI ŞAFAK OPERASYONU YAPILMAZ MIYDI?"

Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, olayın ve resmi bilgi notunun ortaya çıkmasının ardından sürece tepki gösterdi. Yetkilileri göreve çağıran Tanal, şu soruları yöneltti:

"Akçakale belediye başkanın görevi ve yetkileri arasında Suriye uyruklu kişilerin Türkiye'ye giriş süreci ile ilgili görevi varda biz mi bilmiyoruz? Bu kişinin belediye başkanıyla ilişkisi nedir? Bu yolculuğun amacı nedir? Kamu gücü veya belediyenin imkânları kullanılmış mıdır? Bunların tamamı bağımsız bir adli soruşturmayla ortaya çıkarılmalıdır."

Tanal, olayın göçmen kaçakçılığına yardım, görevin kötüye kullanılması veya diğer ilgili suçlar yönünden bütün boyutlarıyla araştırılmasını talep ederek yetkilileri uyardı:

"Kamera kayıtları, araç giriş-çıkış bilgileri, pasaport kayıtları ve tüm elektronik deliller derhâl koruma altına alınmalıdır."

Soruşturma süreçlerindeki farklılıklara dikkat çeken Tanal, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Aynı iddialar bir CHP'li belediye başkanı hakkında ortaya çıksaydı bugün şafak operasyonu yapılmaz mıydı? Evine baskın düzenlenmez miydi? Belediye aranmaz mıydı? Gözaltılar ve tutuklama talepleri gündeme gelmez miydi? Peki iddiaların odağındaki kişi AKP'li bir belediye başkanı olunca neden aynı kararlılık gösterilmiyor? Hukuk, siyasi partiye göre değişemez. CHP'liye başka, AKP'liye başka hukuk uygulanamaz. Anayasa'nın eşitlik ilkesi gereği herkes aynı soruşturma usulüne tabi olmalıdır. Bir belediye başkanının görevi sınırdan kontrolsüz insan geçirmek değil, halka hizmet etmektir. CHP'liye uygulanan hukuk AKP'liye de uygulanmalıdır."