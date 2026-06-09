CHP'li Mahmut Tanal'dan Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak öneri

CHP’li Mahmut Tanal, CHP Grup Toplantısı salonunda CHP Lideri Özgür Özel'i beklerken yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

CHP Lideri Özgür Özel’in bugün düzenlediği CHP Grup Toplantısı öncesinde salonda dikkat çeken bir konuşma yapıldı. CHP’li Mahmut Tanal, toplantı öncesi yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi.

Tanal, Kılıçdaroğlu’nun konuşmak istemesi hâlinde AKP grubuna gitmesi gerektiğini söyledi.

Tanal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Kılıçdaroğlu eğer gerçekten konuşmak istiyorsa, canı çok konuşmayı istiyorsa AKP grubuna gitsin, istediği kadar konuşabilir.

15 günden beri 'genel başkanım' diye, kayyum olarak atandığı genel merkezde bugüne kadar AKP aleyhine tek bir cümle sarf etmedi.

Emekçi lehine tek bir cümle sarf etmedi. Geçinemeyen çiftçi, bu tarımla ilgili hububat fiyatları açıklandı, tek bir cümle sarf etmedi.

Yani Allah rızası için; sen gerçekten bu ülkenin huzuru, mutluluğu, anayasamızın 5. maddesi uyarınca vatandaşın önündeki sosyal, siyasal, ekonomik engelleri kaldırmakla mı yükümlüsün, yoksa AKP'nin umudu olmak için mi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini karıştırıyorsun?

Sosyal demokratım diyen, ülkede demokrasi istiyorum diyen, özgürlük istiyorum diyen, hukuk devleti istiyorum diyen, adalet istiyorum diyen herkesin seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'i takip etmelerini... Demokrasi isteyenlerin, adalet isteyenlerin, hukuk devleti isteyenlerin, liyakat isteyenlerin tarafıdır; diğer taraf da işte AKP'nin ülkeyi getirdiği çıkmaz sokaktır"