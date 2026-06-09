CHP'li Mahmut Tanal'dan Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak öneri
CHP’li Mahmut Tanal, grup toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle tepki gösterdi. "Çok istiyorsa AKP grubunda konuşsun" diyen Tanal, "AKP'nin umudu olmak için mi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini karıştırıyorsun?" cümlesini de kurdu.
CHP’li Mahmut Tanal, CHP Grup Toplantısı salonunda CHP Lideri Özgür Özel'i beklerken yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.
CHP Lideri Özgür Özel’in bugün düzenlediği CHP Grup Toplantısı öncesinde salonda dikkat çeken bir konuşma yapıldı. CHP’li Mahmut Tanal, toplantı öncesi yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi.
Tanal, Kılıçdaroğlu’nun konuşmak istemesi hâlinde AKP grubuna gitmesi gerektiğini söyledi.
"AKP'NİN UMUDU OLMAK İÇİN Mİ YAPIYORSUN?"
Tanal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Kılıçdaroğlu eğer gerçekten konuşmak istiyorsa, canı çok konuşmayı istiyorsa AKP grubuna gitsin, istediği kadar konuşabilir.
15 günden beri 'genel başkanım' diye, kayyum olarak atandığı genel merkezde bugüne kadar AKP aleyhine tek bir cümle sarf etmedi.
Emekçi lehine tek bir cümle sarf etmedi. Geçinemeyen çiftçi, bu tarımla ilgili hububat fiyatları açıklandı, tek bir cümle sarf etmedi.
Yani Allah rızası için; sen gerçekten bu ülkenin huzuru, mutluluğu, anayasamızın 5. maddesi uyarınca vatandaşın önündeki sosyal, siyasal, ekonomik engelleri kaldırmakla mı yükümlüsün, yoksa AKP'nin umudu olmak için mi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini karıştırıyorsun?
Sosyal demokratım diyen, ülkede demokrasi istiyorum diyen, özgürlük istiyorum diyen, hukuk devleti istiyorum diyen, adalet istiyorum diyen herkesin seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'i takip etmelerini... Demokrasi isteyenlerin, adalet isteyenlerin, hukuk devleti isteyenlerin, liyakat isteyenlerin tarafıdır; diğer taraf da işte AKP'nin ülkeyi getirdiği çıkmaz sokaktır"
Tanal, CHP'nin bir an önce kurultaya gitmesi gerektiğini belirtti. Tanal, "45 gün içinde" diyerek şunları ifade etti:
"Bu işin krizi nedir dersek, krizin reçetesi nedir? Krizin reçetesi; kayyum olarak atanmış olan kişinin 45 gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir an önce kurultaya götürmesi gerekir.
Onun için anti-faşist ilkelerde tüm 86 milyon insanımızı Özgür Özel'in liderliğinde birleşmeye davet ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz."
Tanal, konuşmasının sonunda demokrasi, hukuk devleti, adalet ve liyakat vurgusu yaptı. CHP’lileri ve yurttaşları Özgür Özel’in liderliğinde birleşmeye çağıran Tanal, krizden çıkış yolunun kurultay süreci olduğunu belirtti.