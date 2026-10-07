AKP'de Olağanüstü Kurultay iddiası hız kazandı! Erdoğan'ın kararı bekleniyor

Fatma Betül Sayan Kaya'nın fonlardan 2 milyar liralık vurgun yapmasının ardından parti içinde fon krizi yaşanmaya devam ediyor. Başka siyasi isimlerin de bu vurgunun içinde olduğu yönünde yorumlar yapılırken AKP'de olağanüstü kurultay söylemleri de hız kazanıyor.

SELVİ DUYURDU: OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TALEBİ GÜNDEMDE

Fon vurgununun patlak vermesinin ardından geçtiğimiz günlerde AKP'nin sembol isimlerinden Şamil Tayyar, partiyi olağanüstü kurultaya çağırmıştı.

Tayyar'ın ardından Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de partide kurultay tartışmasının olduğunu ancak Erdoğan'ın henüz bu konuda ne diyeceğinin bilinmediğini söyledi:

Fon krizinden sonra AK Parti’de Olağanüstü Kurultay tartışmaları başladı. Seçimlerden önce olağanüstü kurultaya gidilip, kadroların yenilenmesi talebi gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna ne der bilinmez. Seçimlere kurultaydan yeni çıkmış kadrolarla gitmeyi mi tercih eder yoksa tecrübeli isimlerle mi devam eder, orasını kendisi bilir ama fon rezaletinden sonra olağanüstü kurultay tartışmaları başladı.

ŞAMİL TAYYAR NE DEMİŞTİ?

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'ın partide yenilenme ihtiyacı olduğuna yönelik açıklaması şu şekilde olmuştu:

"Geçenlerde 'tuhaf bir dağınıklık var' diye yazmıştım. Son dönem gelişmeleri de buna ekleyelim. Gelinen noktada. Bazı önemli adımlar atıldı ama iktidar için kapsamlı bir tazelenmeye, yenilenmeye ve temizlik kürüne ihtiyaç var gibi gözüküyor. Hem bürokrasi hem parti hem külliyede. Bu bağlamda;

- Olağanüstü Büyük Kongreyi toplayarak MKYK ve MYK yeniden şekillendirilebilir.

- Bakanlar Kurulu revize edilerek yeni bir heyecan ateşi yakılabilir.

- Fon krizinde ihmali veya sorumluluğu olan bürokratlardan başlayarak bürokraside genel bir değişikliğe gidilebilir.

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin performansını arttırıcı reformlar yapılabilir.

- İçe kapanan sistem dışa dönük ve erişilebilir hale getirilebilir.

- Toplumun gündemi öncelenerek çözüm takvimi hızlandırılabilir.

Naçizane."