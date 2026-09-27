AKP'nin içine düştüğü durumu beğenmeyen Şamil Tayyar 'Olağanüstü kongre' dedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın borsa işlemlerine ilişkin iddialar sonrası istifa etmesinin ardından, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar iktidarın yönetim kademelerine yönelik kapsamlı bir değişim talebinde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, iktidar bünyesinde "tuhaf bir dağınıklık" ifade ederek şunları söyledi:

"Geçenlerde 'tuhaf bir dağınıklık var' diye yazmıştım. Son dönem gelişmeleri de buna ekleyelim. Gelinen noktada. Bazı önemli adımlar atıldı ama iktidar için kapsamlı bir tazelenmeye, yenilenmeye ve temizlik kürüne ihtiyaç var gibi gözüküyor. Hem bürokrasi hem parti hem külliyede. Bu bağlamda;

- Olağanüstü Büyük Kongreyi toplayarak MKYK ve MYK yeniden şekillendirilebilir.

- Bakanlar Kurulu revize edilerek yeni bir heyecan ateşi yakılabilir.



- Fon krizinde ihmali veya sorumluluğu olan bürokratlardan başlayarak bürokraside genel bir değişikliğe gidilebilir.



- Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin performansını arttırıcı reformlar yapılabilir.



- İçe kapanan sistem dışa dönük ve erişilebilir hale getirilebilir.



- Toplumun gündemi öncelenerek çözüm takvimi hızlandırılabilir.

Naçizane."

2 MİLYAR LİRALIK KÂR İDDİASI VE SAYAN KAYA'NIN İSTİFASI

Şamil Tayyar'ın işaret ettiği yönetim krizinin fitilini, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkındaki borsa işlemleri iddiaları ateşledi. Sayan Kaya, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin kamuoyuna duyurduğu iddiaların ardından partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Fatma Betül Sayan Kaya'nın 8 Nisan'da başlayan işlemlerde Özata Denizcilik'ten 250 bin adet hisse aldığını ve bunları eylül ayında 4 bin 482 liradan sattığını öne sürdü. Emre, Sayan Kaya'nın 63 milyon 359 bin lira yatırıp 1 milyar 344 milyon lira çektiğini iddia etti.

Emre, Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın ise tanesi 255 liradan 155 bin adet hisse alıp 4 bin 482 liradan sattığını belirterek, 99 milyon 687 bin liralık yatırım karşılığında 826 milyon lira çekildiğini ifade etti. Açıklanan verilere göre çiftin toplam 163 milyon 46 bin TL yatırıp 2 milyar 170 milyon TL çektiği ve bu yolla 2 milyar 6 milyon 954 bin TL kâr sağladığı iddia edildi.

Sermaye piyasalarındaki fon krizine ilişkin işlemlerin zamanlamasına dikkat çeken Zeynel Emre, önceden bilgi sızdırıldığını ve yatırımların bu yöntemle nakde çevrildiğini ileri sürerek, "Birileri kulağına fısıldamış, peş peşe paraları çekmişler" dedi ve para transferlerine ilişkin hesap bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

Emre ayrıca, bazı portföy şirketleri ve yönetim kurulu üyelerinin iktidarla yakın ilişkiler içinde bulunduğunu, kapalı fonlardaki değer artışlarının reel ekonomiyle bağdaşmadığını, üretimi bulunmayan bazı şirket hisselerinin 20 ayda 46 liradan 4 bin lira seviyesine fırladığını ve küçük yatırımcıların yüksek kazanç vaadiyle sisteme çekildiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) şüpheli işlemlerden aylar önce haberdar olduğunu savunan Emre, yetkililerin işlemleri neden zamanında durdurmadığını sordu.

SAVCILIKTAN TEDBİR TALEBİ VE TAYYAR'IN 'MUĞLAKLIK' TEPKİSİ

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın mal varlıkları için tedbir talebinde bulundu. Eş ve çocukları kapsayan talepte; satış, devir ve para transferi işlemlerinin savcılık onayına bağlanması, menkul kıymetlerin dondurulması; tapu, gemi ve uçak kayıtlarının resmen tespit edilmesi istendi.

Gelişmeler üzerine Cumartesi gecesi X hesabından açıklama yapan Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımdan istedim."

Borsadaki alım satım işlemlerine ve tutarlara ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmayan Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade ettiğini" hatırlatarak, "Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir" değerlendirmesinde bulundu.

İstifa öncesinde sürece tepki gösteren Şamil Tayyar, Kaya'nın iddiaları "ya yalanlaması ya da istifa etmesi gerektiğini" belirterek, "Eğer iddialar doğruysa, kabul edilebilir bir durum değil. Hemen istifası gerekir. İddialar doğru değilse, hemen yalanlamalı ve dava açmalıdır" ifadelerini kullanmıştı. Makamların kişisel zenginleşme aracı olamayacağını vurgulayan Tayyar, fonlar üzerinden servet edinen başka isimler varsa onların da gereğini yapmasını istemişti.

Sayan Kaya'nın istifasının ardından yeni bir açıklama yapan Tayyar, açıklamadaki sessizliğe dikkat çekerek şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Gerekçe olarak, iddiaların açıklığa kavuşturulması ve soruşturmanın selametle sonuçlandırılması talebini gösterdi. Keşke iddialara ilişkin de bir iki cümle kursaydı iyi olurdu. Bu muğlaklık, iddia sahiplerine haklılık kazandırır."

31 Ocak 1981 İstanbul doğumlu olan Fatma Betül Sayan Kaya, Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezuniyetinin ardından New York Üniversitesi'nde lisansüstü çalışma yaptı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 2009'da AKP İstanbul teşkilatında siyasete başlayıp 2012'ye kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yürüttü. 2015'te MKYK'ye girerek AR-GE ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 26. ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olan Kaya, 65. Hükümette 2016-2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini üstlendi. 7 Ekim 2023'teki AKP 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden MKYK'ye seçilerek Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

455 BİN YATIRIMCIYI ETKİLEYEN FON KRİZİNİN PERDE ARKASI

Sermaye piyasalarında patlak veren kriz, SPK'nın 28 Ağustos'ta yatırım fonlarına yönelik kuralları sıkılaştırmasıyla serbest fonlarda yaşanan nakit çıkışları ve likidite tıkanıklığıyla başladı. SPK, 17 Eylül'de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy'e ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verdi.

Resmi verilere göre tasfiye kapsamındaki fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı yer alıyor. Fonların tasfiye sürecini Ziraat Bankası ve İş Bankası üstlenirken, başlangıçta 3 ay olarak belirlenen süre 6 aya uzatıldı.

Eş zamanlı yürütülen adli soruşturmalarda SPK; Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring hisselerindeki manipülasyon iddiaları nedeniyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunarak 2 yıl işlem yasağı getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonlarda Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın aralarında yer aldığı yöneticiler tutuklandı. 25 Eylül itibarıyla dosyadaki tutuklu sayısı 45'e ulaştı.

Kriz üzerine Nihat Zeybekci başkanlığındaki AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı, 21 Eylül'de SPK'nın görev ve yetkilerini kamuoyuna hatırlatan bir duyuru yayımladı. Açıklamada, SPK'nın piyasaların güven ve şeffaflık içinde işlemesini sağlama, yatırımcı haklarını koruma ve manipülasyon ile içeriden bilgi ticareti şüphelilerine karşı savcılığa suç duyurusunda bulunma yetkisi vurgulandı.

Piyasadaki çalkantının arka planı ise 2021 yılına dayanıyor:

Mart 2021: Tera Portföy bünyesindeki TLY fonu kuruldu.

12 Ağustos 2025: Fon, SPK izniyle TEFAS'ta işlem görmeye başladı.

4 Kasım 2025: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dönemin SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül fonlardaki manipülasyon riskine dair ilk resmi uyarıları yaptı.

2 Aralık 2025: Finansal İstikrar Komitesi, Şimşek başkanlığında toplanarak SPK'ya düzenleme tavsiyesinde bulundu.

18 Aralık 2025: Nitelikli yatırımcı varlık alt sınırı 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi.

28 Ocak 2026: SPK, Borsa İstanbul ve Takasbank ortaklığıyla hazırlanan rehber taslağını Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sundu.

17 Haziran - 20 Temmuz 2026: SPK uygulama esaslarını onayladı, Takasbank uygulamayı devreye aldı.

23 Haziran 2026: Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye'deki bazı fon değerlerinin yapay şekilde şişirildiği yönünde resmi uyarı geçti.

28 Ağustos 2026: Yeni rehberin yürürlüğe girmesiyle piyasada büyük çaplı satışlar başladı, Tera ve Pusula Portföy fonları temerrüde düştü ve 7 şirkete ait 131 fon tasfiye sürecine alındı.