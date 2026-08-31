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Halk TV Türkiye AKP ikinci butlan altıncı sırada! Son ankette de YENİ Parti zirvede

AKP ikinci butlan altıncı sırada! Son ankette de YENİ Parti zirvede

24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılan son kamuoyu yoklamasına göre YENİ Parti yüzde 31.8 ile birinci sırada yer aldı.

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AKP ikinci butlan altıncı sırada! Son ankette de YENİ Parti zirvede

CHP'nin başında olduğu dönemde yapılan hemen hemen tüm kamuoyu araştırmalarında ilk sırada yer alan Özgür Özel, kurduğu YENİ Parti ile de geleneği bozmadı. 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılan son kamuoyu yoklamasında YENİ Parti'nin yüzde 31.8 ile ilk sırada yer aldığı, AKP'nin de 2 puan farkla ikinci sırada yüzde 29.8 ile yer aldığı görüldü.

BUTLAN CHP'Sİ ALTINCI SIRADA

Butlan kararı ile CHP'ye genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu ise anketlerde 6. sırada yer aldı. Butlan CHP'si DEM, MHP ve İYİ Parti'nin ardından yüzde 4.2 ile altıncı sırada.

DEM PARTİ YÜZDE 9

Veri Analisti Murat Kızılboğa tarafından yayımlanan "Türkiye'nin Veri Haritası" Ağustos ayı raporuna göre DEM Parti, AKP'nin ardından üçüncü sırada yüzde 9 ile yer aldı.

BU PAZAR SEÇİM OLSA

24 - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemi ile 1520 kişi ile yapılan ve finansmanın bireysel aboneliklerin katılım payları ile karşılandığı ifade edilen araştırmada vatandaşlara bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz sorusu yöneltildi.

AKP ikinci butlan altıncı sırada! Son ankette de YENİ Parti zirvede - Resim : 1

Ortaya çıkan sonuç şu şekilde oldu:

%31,8 - YENİ Parti (+0,6)
%29,8 - AK Parti (+0,6)
% 9,0 - DEM Parti (+0,2)
% 7,3 - MHP (-0,2)
% 4,4 - İYİ Parti (+0,2)
% 4,2 - CHP (-0,6)
% 3,6 - Yeniden Refah Partisi
% 3,4 - ZAFER Partisi (-0,3)
% 1,8 - Anahtar Parti (-0,1)
% 1,6 - YENİ YOL Partisi (-0,1)
% 0,8 - TİP (-0,2)
% 0,8 - BBP (-0,1)
% 0,5 - HÜDA PAR (+0,1)
% 0,3 - DP
% 0,3 - BTP
% 0,4 - Diğerleri (-0,1)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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