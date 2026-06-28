AKOM İstanbullulara müjdeli haberi verdi! Yağmurun geleceği tarihi açıkladı

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için yeni haftanın hava durumu raporu yayımlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, hafta boyunca etkili olacak yüksek sıcaklıkların ardından İstanbulluları yağmurlu bir gün bekliyor. Peki, sıcak havanın ardından yağmur ne zaman yüzünü gösterecek? İşte günlük veriler ve haftalık tahmin raporunun tüm detayları.

İSTANBUL'A YAĞMUR NE ZAMAN GELECEK?

Hafta boyunca sürecek olan güneşli ve açık havanın ardından, 3 Temmuz 2026 Cuma günü İstanbul'a yağmur geliyor. Haftalık hava tahmin raporuna göre, cuma günü parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu bir havanın etkili olması öngörülüyor. Beklenen yağış miktarının ise 2 ile 5 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu yağışlı günde en yüksek sıcaklık 28 dereceye kadar gerilerken, en düşük sıcaklık 21 derece olacak.

RÜZGAR ETKİLİ OLACAK ANCAK SICAKLIKLAR 33 DERECEYİ BULACAK

İstanbul'da yeni hafta başı itibarıyla sıcaklıkların 33 derece civarına yükselmesi ve havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Kuzeyli yönlerden, yani poyrazdan, aralıklarla kuvvetli şekilde (saatte 15 ile 45 kilometre hızla) esmesi beklenen rüzgarların, güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olacağı belirtiliyor. Ancak bu rüzgarlara rağmen sıcaklıkların hafta boyunca 30 ile 33 derece aralığında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

28 HAZİRAN 2026 PAZAR GÜNÜ GÜNLÜK HAVA VE DENİZ DURUMU

28 Haziran Pazar günü İstanbul'da yağış beklenmiyor. Gün içindeki hava sıcaklıkları ise sabah saatlerinde 24 derece, öğle saatlerinde 30 derece, akşam saatlerinde 26 derece ve gece saatlerinde 23 derece olarak tahmin ediliyor.

Günlük diğer veriler ise şu şekilde:

Nem oranı: Yüzde 45 ile yüzde 80 aralığında.

Rüzgar yönü: Poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla kuvvetli (saatte 20 ile 50 kilometre hızla).

Deniz suyu sıcaklığı: 22 derece.

GÜN GÜN HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan 29 Haziran ile 4 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu verileri tüm detaylarıyla şu şekildedir:

29 Haziran Pazartesi: Gökyüzü açık. En düşük sıcaklık 22 derece, en yüksek sıcaklık 33 derece. Yağış beklenmiyor.

30 Haziran Salı: Gökyüzü açık. En düşük sıcaklık 22 derece, en yüksek sıcaklık 31 derece. Yağış beklenmiyor.

1 Temmuz Çarşamba: Hava az bulutlu ve açık. En düşük sıcaklık 23 derece, en yüksek sıcaklık 32 derece. Yağış beklenmiyor.

2 Temmuz Perşembe: Hava parçalı bulutlu. En düşük sıcaklık 23 derece, en yüksek sıcaklık 32 derece. Yağış beklenmiyor.

3 Temmuz Cuma: Hava parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu. Yağış miktarı 2 ile 5 kilogram arası. En düşük sıcaklık 21 derece, en yüksek sıcaklık 28 derece.

4 Temmuz Cumartesi: Hava parçalı ve az bulutlu. En düşük sıcaklık 22 derece, en yüksek sıcaklık 30 derece. Yağış beklenmiyor.