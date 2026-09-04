Akaryakıt zamlarına Arıkan’dan sert tepki: Milletin sofrasına ateş düştü

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Akaryakıt fiyatlarında yapılan son artışlar siyasetin de gündeminde. Motorine 7 lira 72 kuruş, benzine 2 lira 48 kuruş zam gelirken, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla zamlara tepki gösterdi.

Arıkan, motorine gelen zammın özellikle üretici ve taşımacılık sektörünü doğrudan etkileyeceğini belirterek, "Artan mazot fiyatları, küçülen sofralar!" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİME DARBEDİR, ÇİFTÇİYE YÜKTÜR"

Mazot fiyatındaki artışı eleştiren Arıkan, bir gecede yapılan zammın yalnızca akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlara yansımadığını savundu.

Arıkan, "Bir gecede mazota 7 TL 79 kuruş zam yapmak; üretime darbedir, çiftçiye yüktür, nakliyeciye cezadır, esnafın kepengine, milletin sofrasına ateş düşürmektir!" dedi.

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesinin tarım ve taşımacılık başta olmak üzere birçok sektörde maliyetleri artıracağına dikkat çeken Arıkan, vatandaşın zamların etkisini günlük yaşamında hissettiğini belirtti.

"BEDELİ SOFRADAN EKSİLEN LOKMAYLA ÖDENİYOR"

Akaryakıt fiyatlarının 90 liranın üzerine çıkmasına da değinen Arıkan, zamların gerçek maliyetinin tüketici tarafından karşılandığını ifade etti.

Arıkan, "Bugün 90 TL'nin üzerine çıkan akaryakıtın bedeli istasyon tabelalarında değil; tarlada artan maliyetle, pazarda yükselen fiyatla, sofradan eksilen lokmayla ödeniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik koşullar nedeniyle vatandaşın giderek daha fazla zorlandığını savunan Arıkan, "86 milyon insanımız artık bırakın kemer sıkmayı; nefes almakta zorlanıyor" ifadelerini kullandı.

İKTİDARA "ENFLASYON VE ENERJİ FİYATLARI" ÇAĞRISI

Arıkan açıklamasının sonunda iktidara ekonomi politikaları üzerinden eleştiriler yöneltti. Bütçe açığının vatandaşın üzerindeki yük artırılarak kapatılmaya çalışıldığını öne süren Arıkan, iktidarın mücadele etmesi gereken alanların enflasyon, faiz ve yüksek enerji fiyatları olduğunu belirtti.

Arıkan, "Bütçe açığını vatandaşın cebinden kapatmaya çalışan iktidar, ‘operasyon’ gücünü milletimizin cebine değil; enflasyona, faize ve yüksek enerji fiyatlarına karşı göstermelidir" çağrısında bulundu.