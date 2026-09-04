Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatlarında cumhuriyet tarihinin en büyük ve sarsıcı zamlarından biri daha tabelalara yansıdı. Gece yarısı itibarıyla uygulamaya giren devasa artışla birlikte benzin litresine 2 TL 57 kuruş, motorin litresine ise tam 7 TL 79 kuruş zam yansıtıldı.

Daha önce benzeri görülmemiş bu rekor artışların ardından, İstanbul dışındaki 80 ilimizde motorin ve benzin fiyatları 90 TL barajını aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Küresel piyasalarda ise Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve arz güvenliğine ilişkin derinleşen endişelerle cuma gününe yükselişle başlayarak Temmuz ortasından bu yana en sert haftalık kazancına yöneldi.

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü bu ivmeyi, ABD’nin bu hafta düzenlediği ve onlarca kişinin ölümü ile yaralanmasına yol açan hava saldırıları tetikledi. ABD-İsrail ittifakının Şubat ayı sonlarında başlattığı ve 7’nci ayına giren savaşta Temmuz ayından bu yana yaşanan en şiddetli çatışmalar kaydedilirken, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın enerji tesisleri de dahil olmak üzere askeri ve sivil altyapısını "felç edecekleri" yönündeki uyarılarını yineledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri hedef almayı bırakmadığı sürece Washington'ın İran ile hiçbir görüşme yapmayı planlamadığını vurguladı.

Diğer taraftan İran, boğazdan geçmeye çalışan ve kurallara uymadığını iddia ettiği gemilerin listesini daha da genişleterek el koyma ve alıkoyma tehditlerini artırırken, şu ana kadar geçişine izin verilen ender filolar arasında yalnızca Irak gemileri yer aldı.

Petrol fiyatlarındaki rekor tırmanışı bir miktar dizginleyen tek gelişme ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek bir anlaşma yolunun hâlâ açık olduğunu ve hem ABD hem de Çin'in olası bir barış mutabakatını desteklemeye hazır olduğunu açıklaması oldu.

4 EYLÜL 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 76.92 Motorin 88.89 LPG 34.99

4 EYLÜL 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 76.78 Motorin 88.75 LPG 34.39

4 EYLÜL 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 77.89 Motorin 90.02 LPG 35.09

4 EYLÜL 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 78.17 Motorin 90.29 LPG 34.99

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