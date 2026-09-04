Bitcoin'de 80 bin dolar eşiği aşıldı: 100 binin üzerinde yatırımcı ters köşede kaldı

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar ve faiz indirimi beklentilerinin yeniden canlanması, kripto para piyasalarına güçlü bir alım dalgası getirdi. Lider kripto para Bitcoin'deki sert sıçramayla birlikte küresel kripto para piyasasının toplam değeri 2,73 trilyon dolar seviyesine yükseldi.

Bitcoin, gelen açıklamaların ardından 77 bin dolar ile 82 bin dolar bandında hızla tırmanarak 81 bin dolar seviyelerinin hemen yakınında dengelendi. Fiyatın 80 bin dolar eşiğini hızla aşmasıyla birlikte piyasadaki oynaklık tavan yaparken, yaklaşık 106 bin 745 yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi ve 229 milyon doların üzerinde kaldıraçlı pozisyon patladı.

Özellikle hızlı fiyat toparlanması karşısında çaresiz kalan kaldıraçlı kısa pozisyonlar sert bir baskı altında kaldı. Değişen faiz beklentileri karşısında sergilediği bu güçlü duruşla ekosistemi sırtlamaya devam eden Bitcoin'in piyasa üzerindeki hakimiyeti ise yüzde 59,3 seviyesine kadar yükseldi.

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