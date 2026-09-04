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Halk TV Ekonomi Piyasalar alev alev: Dövizde rekor fırtınası

Piyasalar alev alev: Dövizde rekor fırtınası

Fed öncesi Dolar Endeksi 99 puan seviyesine tırmanırken ABD tahvil getirilerindeki direnç iç piyasada döviz kurlarını yeni zirvelere taşıdı. Dolar 48,45 TL, Euro 56,30 TL ile tüm zamanların rekorunu kırarken Sterlin 65,54 TL seviyelerine ulaştı.

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Piyasalar alev alev: Dövizde rekor fırtınası

Değerli metaller cephesinde gözlenen sert dalgalanmaların ardından döviz piyasasında da rekorlarla dolu hareketli bir seyir izleniyor. Dün akşam saatlerinde 26 Ağustos'tan bu yana ilk kez 99 puan sınırının altına kadar çekilen Dolar Endeksi, bugün sınırlı bir toparlanma kaydederek 99,065 puan seviyesine tırmandı. Fed'in açıklayacağı kritik istihdam raporu öncesinde ABD Hazine tahvil getirilerinin ve küresel ölçekte doların direncini koruması, iç piyasada döviz kurlarını yeni zirvelere taşıdı. Türk Lirası karşısında ivme kazanan dolar, 48,45 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu tazeledi.

Geniş çapta toparlanan dolar endeksinin baskısına rağmen, küresel piyasalardaki jeopolitik risklerin yarattığı dinamiklerle euro tarafında da tarihi seviyeler test edildi. Euro, dolar karşısındaki sınırlı değer kaybına rağmen Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürerek 56,30 TL ile rekor kırdı. İngiliz Sterlini ise aynı dakikalarda 65,54 TL seviyelerinden alıcı bulmaya devam ediyor.

4 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,44₺ 48,45₺ %0.16 07:45
Euro (EUR) 56,32₺ 56,33₺ %-0.01 07:45
Sterlin (GBP) 65,55₺ 65,56₺ %0.00 07:45
Kanada Doları 34,91₺ 35,08₺ %0.03 07:45
İsviçre Frangı 59,95₺ 59,96₺ %-0.07 07:45
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %-0.29 07:44
Avustralya Doları 34,71₺ 34,88₺ %0.14 07:44
Danimarka Kronu 7,49₺ 7,53₺ %0.01 07:44
Norveç Kronu 5,18₺ 5,21₺ %0.04 07:44
İsveç Kronu 5,05₺ 5,08₺ %0.18 07:44
Çin Yuanı 7,21₺ 7,21₺ %0.20 07:45
Rus Rublesi 0,56₺ 0,56₺ %0.18 07:45
BAE Dirhemi 13,19₺ 13,19₺ %0.17 07:45
Suudi Arabistan Riyali 12,64₺ 12,70₺ %-2.12 06:45

4 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,44₺
Satış 48,45₺

4 EYLÜL 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 56,32₺
Satış 56,33₺

4 EYLÜL 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,55₺
Satış 65,56₺

4 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.900,48₺
Satış 6.908,19₺

ABD'den gelecek rapor öncesinde altın fiyatları çalkalandıABD'den gelecek rapor öncesinde altın fiyatları çalkalandı

4 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,93₺
Satış 103,96₺
Gümüş yatırımcıları alarmda: Dar bantta sıkıştı kaldıGümüş yatırımcıları alarmda: Dar bantta sıkıştı kaldı

4 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99

4 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.932
Değişim %-0,84

4 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 81.035$
Değişim %-0,54
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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