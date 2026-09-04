Piyasalar alev alev: Dövizde rekor fırtınası

Değerli metaller cephesinde gözlenen sert dalgalanmaların ardından döviz piyasasında da rekorlarla dolu hareketli bir seyir izleniyor. Dün akşam saatlerinde 26 Ağustos'tan bu yana ilk kez 99 puan sınırının altına kadar çekilen Dolar Endeksi, bugün sınırlı bir toparlanma kaydederek 99,065 puan seviyesine tırmandı. Fed'in açıklayacağı kritik istihdam raporu öncesinde ABD Hazine tahvil getirilerinin ve küresel ölçekte doların direncini koruması, iç piyasada döviz kurlarını yeni zirvelere taşıdı. Türk Lirası karşısında ivme kazanan dolar, 48,45 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu tazeledi.

Geniş çapta toparlanan dolar endeksinin baskısına rağmen, küresel piyasalardaki jeopolitik risklerin yarattığı dinamiklerle euro tarafında da tarihi seviyeler test edildi. Euro, dolar karşısındaki sınırlı değer kaybına rağmen Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürerek 56,30 TL ile rekor kırdı. İngiliz Sterlini ise aynı dakikalarda 65,54 TL seviyelerinden alıcı bulmaya devam ediyor.

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