Gümüş yatırımcıları alarmda: Dar bantta sıkıştı kaldı

Fed'in bir sonraki faiz kararına dair ipucu verecek olan ve saat 15.30'da açıklanacak kritik ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde gümüş yatırımcıları da pozisyonlarını korumaya çalışıyor. Dün açıklanan ve ABD işgücü piyasasının direncini koruduğunu gösteren haftalık işsizlik maaşı başvuruları, enflasyonist baskılarla birlikte Fed'in faiz artırımı ihtimallerini canlı tutarak emtia piyasaları üzerindeki baskısını sürdürüyor.

Diğer taraftan jeopolitik cephede ABD-İran çatışmalarının yedinci ayına girmesi ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in gerilimin ne zaman biteceğine dair net bir zaman çizelgesi sunmaktan kaçınması, küresel piyasalardaki belirsizliği ve fiyat oynaklığını beslemeye devam ediyor.

Bu gelişmeler ve kritik veri öncesinde yön arayışını sürdüren gümüş tarafında dar bantta sert hareketler gözleniyor. Küresel piyasalarda ons gümüş 66 dolar ile 67 dolar aralığında dalgalanırken, iç piyasada gram gümüş bu hareketliliğin etkisiyle 103 TL ile 104 TL bandında seyrediyor.

4 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

4 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

4 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

4 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

4 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

4 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 76.92 Motorin 88.89 LPG 34.99

4 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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