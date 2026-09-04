ABD'den gelecek rapor öncesinde altın fiyatları çalkalandı

Altın fiyatları, piyasaların kilitlendiği ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde cuma gününe oldukça dalgalı ve kararsız bir seyirle başladı. Fed'in bir sonraki faiz kararına ışık tutacak olan ve 15.30'da açıklanacak kritik ABD istihdam raporu öncesinde yatırımcılar pozisyonlarını korumaya çalışıyor. Dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları, düşük işten çıkarma oranlarıyla birlikte ABD işgücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğini gösterirken, Fed'in faiz artırımı ihtimallerini masada tutmayı sürdürüyor.

Diğer taraftan jeopolitik cephede ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İran arasındaki çatışmaların bir "savaş" olmadığını savunurken, 7'nci ayına giren ve yaklaşan ara seçimler öncesinde Trump yönetiminin üzerindeki baskıyı artıran gerilimin ne zaman sona ereceğine dair net bir takvim vermekten kaçındı.

Bu belirsizlikler ve veri bekleyişi arasında yön arayan piyasada ons altın 4 bin 470 dolar ile 4 bin 485 dolar arasında dalgalanırken, iç piyasada gram altın 6 bin 950 TL ile 6 bin 985 TL geniş bandında dalgalı hareketini sürdürüyor.

4 EYLÜL 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

4 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

4 EYLÜL 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

4 EYLÜL 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

4 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

4 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

4 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 76.92 Motorin 88.89 LPG 34.99

4 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

4 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI