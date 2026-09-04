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Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul'da erime durmuyor: Haftanın son gününe de düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da erime durmuyor: Haftanın son gününe de düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da kan kaybı durdurulamıyor. Perşembe gününü 14 bin puanın altına inerek kapatan endeks, haftalık kaybını yüzde 4,84'e çıkardı. Yeni güne de değer kaybıyla başlayan BIST 100 seansa 13.911 puandan girdi.

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Borsa İstanbul'da erime durmuyor: Haftanın son gününe de düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da hafta başından bu yana devam eden kesintisiz serbest düşüş ve satıcılı seyir, haftanın son işlem gününde de hız kesmeden devam ediyor. Perşembe gününe sınırlı bir yükselişle başlamasına rağmen gün ortasından itibaren satışların yeniden ağırlık kazanmasıyla BIST 100 endeksi günü yüzde 0,84 oranında değer kaybı ile tamamladı. Perşembe seansında 118,10 puan eriyen endeks, seansı psikolojik sınır olan 14 bin puanın altına sarkarak 13 bin 932,46 puandan kapattı. Perşembe günkü kayıplarla birlikte endeksin haftalık bazdaki değer kaybı oranı ise yüzde 4,84'e ulaştı.

Haftanın son işlem günü olan cuma seansına ise Borsa İstanbul yine satıcılı bir başlangıç yaptı. Düşüş trendini sürdüren BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,15 oranında değer kaybedip 21,02 puan gerileyerek haftanın son gününe 13 bin 911,44 puandan giriş yaptı.

4 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.022
Günlük değişim %0.64
Gün içi düşük 13.904
Gün içi yüksek 14.067
Önceki kapanış 13.932
Saat 10:55

4 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
INTET 78,35 %9,96
HALKB 54,35 %9,93
ONRYT 60,00 %6,29
SNPAM 21,00 %5,00
BARMA 8,27 %4,68

4 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
TKNKA 153,90 %-10,00
HEDEF 55,35 %-10,00
IZFAS 44,52 %-9,99
BIGEN 151,50 %-9,98
SKYLP 198,50 %-9,98

4 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
HALKB 54,35 306.471.497,50
PEKGY 10,62 138.577.480,74
THYAO 293,25 128.136.760,50
IEYHO 213,40 96.957.436,40
INTET 78,35 79.939.643,15

4 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.900,48₺
Satış 6.908,19₺
ABD'den gelecek rapor öncesinde altın fiyatları çalkalandıABD'den gelecek rapor öncesinde altın fiyatları çalkalandı

4 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 104,31₺
Satış 104,33₺
Gümüş yatırımcıları alarmda: Dar bantta sıkıştı kaldıGümüş yatırımcıları alarmda: Dar bantta sıkıştı kaldı

4 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,44₺ 48,44₺ %0.16 10:55
Euro (EUR) 56,30₺ 56,31₺ %-0.05 10:55
Sterlin (GBP) 65,58₺ 65,59₺ %0.04 10:55
Piyasalar alev alev: Dövizde rekor fırtınasıPiyasalar alev alev: Dövizde rekor fırtınası

4 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99
Benzin ve motorine benzeri görülmemiş zam geldi!Benzin ve motorine benzeri görülmemiş zam geldi!

4 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 80.690$
Değişim %-0,96
Bitcoin'de 80 bin dolar eşiği aşıldı: 100 binin üzerinde yatırımcı ters köşede kaldıBitcoin'de 80 bin dolar eşiği aşıldı: 100 binin üzerinde yatırımcı ters köşede kaldı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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