Borsa İstanbul'da erime durmuyor: Haftanın son gününe de düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da hafta başından bu yana devam eden kesintisiz serbest düşüş ve satıcılı seyir, haftanın son işlem gününde de hız kesmeden devam ediyor. Perşembe gününe sınırlı bir yükselişle başlamasına rağmen gün ortasından itibaren satışların yeniden ağırlık kazanmasıyla BIST 100 endeksi günü yüzde 0,84 oranında değer kaybı ile tamamladı. Perşembe seansında 118,10 puan eriyen endeks, seansı psikolojik sınır olan 14 bin puanın altına sarkarak 13 bin 932,46 puandan kapattı. Perşembe günkü kayıplarla birlikte endeksin haftalık bazdaki değer kaybı oranı ise yüzde 4,84'e ulaştı.

Haftanın son işlem günü olan cuma seansına ise Borsa İstanbul yine satıcılı bir başlangıç yaptı. Düşüş trendini sürdüren BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,15 oranında değer kaybedip 21,02 puan gerileyerek haftanın son gününe 13 bin 911,44 puandan giriş yaptı.

4 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

4 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim INTET 78,35 %9,96 HALKB 54,35 %9,93 ONRYT 60,00 %6,29 SNPAM 21,00 %5,00 BARMA 8,27 %4,68

4 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim TKNKA 153,90 %-10,00 HEDEF 55,35 %-10,00 IZFAS 44,52 %-9,99 BIGEN 151,50 %-9,98 SKYLP 198,50 %-9,98

4 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) HALKB 54,35 306.471.497,50 PEKGY 10,62 138.577.480,74 THYAO 293,25 128.136.760,50 IEYHO 213,40 96.957.436,40 INTET 78,35 79.939.643,15

4 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

4 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

4 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

4 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 76.92 Motorin 88.89 LPG 34.99

4 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI