AHBAP Derneği soruşturmasında ‘çörek otu’ sürprizi: Kripto para da battı!

Geçen yıl başlatılan AHBAP Derneği soruşturmasında şimdiye dek 18 kişi tutuklandı. Sanatçı Haluk Levent’in odağında olduğu soruşturmada bu sabah 3. dalga operasyon gerçekleştirdi. Babala TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur’un yanı sıra mali müşavirler Emre Kartaloğlu, Gülgün Öztürk ve derneğin muhasebecisi Süzan Düşküner’in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

KURDUĞU SAADET ZİNCİRLERİ İLE GÜNDEMDEYDİ

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden Fatih Eke (57) ise dikkat çeken bir isim. Fatih Eke daha önce bir dizi ‘saadet zinciri’ sistemi ile gündemdeydi. Daha 3-4 yıl önce Nwork adında bir sistem kuran daha sonra Nigella World adında yeni bir sistem kurdu.

Fatih Eke 4-5 yıl önce de Nwork adında bir saadet zinciri kurmuştu.

‘ÇÖREK OTU’ SAADET ZİNCİRİNE KILIF OLDU

Fatih Eke, Nigella World markası ile çörek satışını yaptıklarını ifade etse de kurulan sistem esasında bir tür saadet zinciriydi. Çörek otu anılan sistemde bir tür kılıf olarak kullanılıyordu.

Fatih Eke ile Haluk Levent’in yolları ile 2024 yılı sonlarında kesişti. Başlangıçta Hatay’daki bir sörf merkezinin yapımı için yapıldığı belirtilen iş birliği bir süre sonra Nigella’nın kripto parasının devralınmasına evrildi.

Fatih Eke ile Haluk Levent'in yolları 2 yıl önce kesişti.

KRİPTO PARA DA BATTI

Haluk Levent bir çok kez Nigella Chain’in reklamlarını yaptı. Devam eden süreçte söz konusu coin’in adı HLKCoin olarak değiştirildi. Haluk Levent’in de tanıtımını yaptığı coin bir ara 100 dolar seviyesine çıktı. Özellikle AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma sonrasında söz konusu coin 0,021 dolar seviyesine geriledi.

İFADELERDE DE GEÇİYOR

Çok sayıda kişi, Haluk Levent’in sahibi olduğu HLKCoin nedeni ile zarara uğradıklarını belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma dosyasında şüpheli olarak ifade veren Sevda Kurt, Haluk Levent’in kendisinden 90 milyon lira aldığını, sahibi olduğu kripto paranın dünya ölçeğinde işlem göreceğini söylediğini kaydetmişti.