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Halk TV Türkiye Adreslerde arama yapıldı: Milyonluk senetler ve ruhsatsız tüfekler çıktı

Adreslerde arama yapıldı: Milyonluk senetler ve ruhsatsız tüfekler çıktı

Sakarya’da tefecilik faaliyetlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 1 milyon 250 bin TL ve 500 bin TL’lik senetler, 425 bin TL’lik çek, not defterleri ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi.

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Sakarya’nın Hendek ve Sapanca ilçelerinde tefecilik faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda milyonluk senet ve çeklerin yanı sıra ruhsatsız tüfekler ile not defterleri ele geçirildi.

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İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hendek ve Sapanca ilçelerinde tefecilik faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda S.K. ve A.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde arama yapıldı: Milyonluk senetler ve ruhsatsız tüfekler çıktı - Resim : 2

ADRESLERDEN MİLYONLUK SENET VE ÇEK ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 250 bin TL ve 500 bin TL tutarında 2 senet ile 425 bin TL tutarında 1 çek ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 2 not defteri, 4 ruhsatsız tüfek ve 2 cep telefonu bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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