Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, dün Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen iki motosiklet, mahalledeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan iki kişi ile 16 yaşındaki Çınar Kişin yaralandı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı üç kişiyi çevredeki hastanelere nakletti.

16 YAŞINDAKİ ÇINAR KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 16 yaşındaki Çınar Kişin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kişin'in cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer iki kişinin tedavisi ise sürüyor.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İki motosikletin kavşakta çarpıştığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafın