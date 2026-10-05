Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Adana’nın Seyhan ilçesinde iki motosikletin kavşakta çarpışması sonucu 16 yaşındaki Çınar Kişin hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Olay, dün Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen iki motosiklet, mahalledeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan iki kişi ile 16 yaşındaki Çınar Kişin yaralandı.
İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı üç kişiyi çevredeki hastanelere nakletti.
16 YAŞINDAKİ ÇINAR KURTARILAMADI
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 16 yaşındaki Çınar Kişin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kişin'in cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer iki kişinin tedavisi ise sürüyor.
GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İki motosikletin kavşakta çarpıştığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafın