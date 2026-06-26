Açlık grevindeki öğretmenlere sanatçılardan peş peşe destek!

Güvenceli çalışma, taban maaş hakkı ve mülakat uygulamasının kaldırılması talebiyle 15 Haziran’da süresiz açlık grevine başlayan özel sektör öğretmenleri, eylemlerinin 12’nci gününe girdi.

Öğretmenler, hazırladıkları şikayet dilekçelerini teslim etmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyüş başlatırken, çok sayıda sanatçıdan da peş peşe destek mesajları geldi.

Levent Üzümcü, Bülent Emrah Parlak ve Menderes Samancılar gibi birçok sanatçının destek mesajları Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası tarafından paylaşıldı.

LEVENT ÜZÜMCÜ: YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ

"12 gündür öğretmenler açlık grevinde. İstekleri çok basit. Taban maaş uygulamasının geri getirilmesini ve 1611 mülakat mağduru öğretmenin tekrar atanmasını istiyorlar. Yetkililere çağrıda bulunuyoruz lütfen öğretmenlerimizin sesini duyunuz."

BÜLENT EMRAH PARLAK: SAĞLIK DURUMLARI GÜN GEÇTİKÇE KÖTÜYE GİDİYOR

"Öğretmenler açlık grevindeler, karşılanabilir talepleri var. Sağlık durumları gün geçtikçe kötüye gidiyor, kalıcı sağlık sorunuyla karşılaşabilirler. Milli Eğitim Bakanlığını ve hükümeti bu taleplerin karşılanması için sorumluluk almaya davet ediyorum."

MENDERES SAMANCILAR: ÖĞRETMENLERİMİZİ MAĞDUR ETMEYİN VE ONLARA SAHİP ÇIKIN

"Hepimizin kıymetlisi olan öğretmenlerimiz açlık grevindeler ve sağlık durumları günden günde kötüye gidiyor. Ülkemizin aydınlık geleceği olan çocuklarımızın daha çağdaş bir eğitim almaları için gece gündüz çalışan öğretmenlerimizin sesine lütfen kulak verelim. Onların derdine derman olmaya çalışalım. Bu bağlamda hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığını göreve davet ediyorum. Lütfen öğretmenlerimizi mağdur etmeyin ve onlara sahip çıkın."

KARDEŞ TÜRKÜLER: MAAŞLARI ASGARİ KOŞULLARDA YAŞAMAYA YETMİYOR

"Özel sektör öğretmenlerinin yürüttüğü hak mücadelesini dikkatle takip ediyoruz. Öğretmenlerin maaşları, asgari koşullarda yaşamaya yetmiyor. Açlık grevi gibi bir noktaya gelinmiş olması meselenin ne kadar acil olduğunu gösteriyor. Yetkililerin bu çağrıyı duymasını ve taleplerin bir an evvel karşılık bulmasını diliyoruz."

BARIŞ ATAY: KALICI SAĞLIK SORUNLARINA SEBEP OLACAK BİR SÜRECE GİRİYORUZ

"Özel okul öğretmenleri 12 gündür açlık grevindeler, ciddi kalıcı sağlık sorunlarına sebep olacak bir sürece giriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bugün açıklama yapmış 'keşke açlık grevine girmeden önce bize söyleselerdi' diye. Söylendi Bakan, siz görmezden duymazdan geldiniz. Şimdi insanlar direniyor taban maaş hakkı ve atanma hakkı için. Lütfen bu sesin duyulmasına siz de yardımcı olun."