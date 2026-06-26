Son Dakika | Açlık grevindeki öğretmenler MEB'e yürümeye başladı! Tekin'in yok dediği dilekçeleri gösterdiler

Açlık grevindeki öğretmenler, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “şikâyet yok” sözlerine ellerindeki dilekçelerle yanıt verdi. Öğretmenler, yıllardır Bakanlığa ve yetkililere güvencesizlik sorununu anlattıklarını belirtti.

Açlık grevindeki öğretmenler, şikâyet dilekçeleriyle Millî Eğitim Bakanlığı önüne yürüdü. 12 gündür açlık grevinde olan öğretmenler, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in çalıştıkları okullarla ilgili Bakanlığa ulaşmış bir şikâyet olmadığı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlık önünde açıklama yapan öğretmenler, özel sektör öğretmenlerinin güvencesizlik sorununu yıllardır Bakanlığa ve ilgili kurumlara anlattıklarını belirtti. Öğretmenler, “Yine bakanlığın önündeyiz. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısındayız. Dört yıldır Sağır Sultan'ın duyduğu, kahvede oturan dayıların bile kendi arasında muhabbetlerine konu ettiği, milyonlarca insanın hayatını ilgilendiren bir meseleyi açlık grevinde yine anlatmaya, yine dillendirmeye geldik” dedi.

Öğretmenler, eylemlerinin kritik bir aşamaya geldiğini belirterek, “Açlık grevimizin kritik aşamaya ulaştığı günlerin içerisinde hala eğitimin yarınları için, mesleğin onuru için, öğrencilerimiz için, insanca yaşamak için derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Biber gazına, copa, ters kelepçeye rağmen derdimizi anlatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜÇ SENE ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞLER

Öğretmenler açıklamalarında, Bakan Yusuf Tekin ile yaklaşık üç yıl önce Millî Eğitim Bakanlığı binasında yaptıkları ilk yüz yüze görüşmeyi de hatırlattı. Tekin’in o görüşmede kendilerine, “Ben sendika bilmem, ben öğretmenin derdini bilirim” dediğini aktaran öğretmenler, görüşmede sorunlarını anlattıklarını söyledi.

Öğretmenler o süreci şöyle anlattı:

“Sayın Yusuf Tekin'le, tam da arkamızda gördüğünüz binada ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirdiğimiz günde; 'Ben sendika bilmem, ben öğretmenin derdini bilirim' demişti. O gün kendisine, 'Sayın Bakan, madem öyle dertli öğretmenler olarak yanınıza geldik' dedik. Bize yarım saat süre tanıdı, misafirleri vardı. Derdimizi dilimizin döndüğünce anlattık. 'Ben bu konulara vakıfım' dedi. Bu görüşmenin üzerinden neredeyse üç sene geçti.”

İKİ SENE ÖNCEKİ GÖRÜŞMEYİ DE HATIRLATTILAR

Öğretmenler, 26 Haziran’dan iki yıl önce Ankara Gölbaşı’ndaki Mogan Uygulama Oteli’nde yapılan toplantıya da dikkat çekti. Davetli olmadıkları toplantıya saatlerce bekledikten sonra katıldıklarını belirten öğretmenler, taleplerini Bakan Tekin ve beraberindeki heyete anlattıklarını ifade etti.

TEKİN 'BUNLAR HALLEDİLMEYECEK İŞLER' DEĞİL DEMİŞ

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Hayat çok garip. Bugün sanırım Haziran'ın 26'sı. Bundan tam iki sene önce Gölbaşı'nda Mogan Uygulama Oteli'nde, davetli bile olmadığımız bir toplantıya saatlerce kapıda bekleyerek katılmıştık. Sayın Bakan çok iyi hatırlayacaktır. Gece saat 12'yi bulmuştu. Tüm heyetiyle birlikte orada konuştuk. Beklentimizin ne olduğunu tane tane anlattık. Yardımcıları oradaydı. Bu memlekette eğitime dair hamle yapması gereken kim varsa oradaydı. 'Sizin talebinizde çok ahım şahım bir şey yok, bunlar halledilemeyecek işler değil' deyip, o günkü bakan yardımcısına dönüp 'Bunu yarından itibaren yönetmeliğe yazın' dediniz. Sayın Bakan bunlar sizin sözleriniz.”

Öğretmenler, güvencesizlik sorununa dikkat çekmek için daha önce de birçok eylem yaptıklarını belirtti. Açıklamada, Meclis yakınında 52 gün nöbet tutulduğu, geçen yıl ise İstanbul’dan Ankara’ya yüründüğü hatırlatıldı.

Öğretmenler, “Açlık grevindeyiz. Geçen yıl İstanbul'dan Ankara'ya yürüdük. Onun öncesinde Meclis'in hemen dibinde 52 gün nöbet tuttuk. Bizi tanımayan arkadaşlarımız 'Ankara'nın neresinde oturuyorsun?' diye soruyor bize. Birçoğumuz farklı şehirlerden geldik ama insanlar yüzümüzü en çok burada görüyorlar” dedi.

ŞİKAYET DİLEKÇELERİNİ GÖSTERDİLER

Bakan Tekin’in 'Bana gelen bir şikayet yok' açıklamasına tepki gösteren öğretmenler, ellerindeki dilekçeleri kanıt olarak Bakanlığa götürdüklerini duyurdu. Öğretmenler, “Yürüyüşümüz Bakanlığın önüne ulaştı!” açıklamasını yaptı.

Yusuf Tekin’e seslenen öğretmenler, “Şikayet dilekçelerimizle geldik Yusuf Tekin! Bizim kanıtlarımız elimizde! Yıllardır size, yetkililere sabırla anlatıyoruz güvencesizliğimizi!” ifadelerini kullandı.

Öğretmenler, bugüne kadar yapılan başvuruların görmezden gelindiğini savundu. Açıklamada, “Sayın Yusuf Tekin, size hiç şikayette bulunmadık öyle mi? Tek tek, bizzat sizle yaptığımız görüşmelerdeki şikayetlerimiz bile başlı başına sayfalarca yer tutar! Yaptığımız her şikayette, “Kanıt bulamadık!” diyen sizin Bakanlığınıza bağlı il ve ilçe MEM’ler değil mi?” denildi.

Bakan Tekin’in son açıklamasını izlediklerinde üzüldüklerini belirten öğretmenler, Bakanlığa çağrı yaptı. Açıklamada, “Lafı şuraya getirmeye çalışıyorum; Sayın Tekin açıklamanızı, videonuzu izlerken en kibar tabirle kahrolduk. Bizi kahretmeyi, bizi üzmeyi, bizi dışarıda bırakmayı, bizi ötelemeyi artık bırakın” ifadeleri yer aldı.

BAKAN TEKİN NE DEMİŞTİ?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açlık grevindeki öğretmenlere ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlığa ulaşan bir şikâyet olmadığını savunmuştu.

Tekin, “Keşke açlık grevi yapmadan önce şikayetlerini gelip Bakanlığa söyleseydiler. Hukuk devletinde önce, bir suç işleyen yapı, hukuksuz işlem yapan bir yer varsa; önce gelinir, idari işlem için itiraz edilir. Ondan sonra bu tür şeylere tevessül edilir. Bakanlığımıza ulaşmış, çalıştıkları okullarla ilgili herhangi bir şikayet yok. Şikayet yoksa kim tedbir alacak? Hukuk devleti böyle bir devlettir” demişti.