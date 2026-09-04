Açlık grevindeki Başaran Aksu’dan mesaj: Bir parça daha cesaret, bir parça daha gayret

Cezaevinde 5 gündür açlık grevi yapan Başaran Aksu'dan mesaj geldi. Aksu, "Biz büyük çoğunluğuz, milli iradenin ta kendisiyiz. Korkuyorlar; bir parça daha cesaret, bir parça daha gayret" dedi.

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı madenlerde aylardır ödenmeyen ücret ve işçilik alacakları nedeniyle Ankara'da yapılan eylemde Başaran Aksu ile sendikanın Genel Başkanı Gökay Çakır, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alınmış, 26 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Aksu, tutuklanmasının ardından sendikal haklara yönelik müdahaleyi ve Anayasa'nın 51. maddesiyle güvence altına alınan sendika hakkının kullanılmasının engellenmesini protesto etmek amacıyla açlık grevine başladı.

Bağımsız Maden-İş, Aksu ile Çakır'ın 10 gündür tutuklu olduğunu, Aksu'nun ise 5 gündür açlık grevinde bulunduğunu duyurdu.

Sendikanın sosyal medya hesabından paylaşılan Aksu'nun mesajında, sermaye gruplarını ve patronları hedef alan sert ifadeler yer aldı.

Aksu, mesajında "Zenginler, patronlar, holdingler, sarı sendikalar rahatsız edilmedikleri sürece çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğine de çökecekler" ifadelerini kullandı.

Emekçilerin çoğunluğu oluşturduğunu vurgulayan Aksu, mücadele çağrısı yaptı:

"Zenginler, patronlar, holdingler, sarı sendikalar rahatsız edilmedikleri sürece çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğine de çökecekler. Sömürünün baskın kaynağı onlar.

Rejimin tek dayanağı onlar.

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Biz büyük çoğunluğuz - milli iradenin ta kendisiyiz.

Korkuyorlar;

Bir parça daha cesaret!

Bir parça daha gayret!"