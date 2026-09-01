Başaran Aksu cezaevinde süresiz açlık grevine başladı

YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu'yu ziyaret etti. Ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulunan Bayraktutan, Aksu'nun anayasal sendikal haklara yönelik ihlalleri protesto etmek gerekçesiyle süresiz açlık grevine başladığını duyurdu.

Bayraktutan, Aksu'nun sendikal faaliyetleri nedeniyle karşı karşıya kaldığı tutukluluğun bir cezalandırma niteliği taşıdığını savundu. Aksu'nun anayasal güvence altında bulunan sendika hakkını kullandığını belirten Bayraktutan, bu hakkın Anayasa'nın 51. maddesi kapsamında korunduğuna dikkat çekti.

"SÜRESİZ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI"

Ziyaret sırasında Aksu'nun kendisine süresiz açlık grevine başladığını aktardığını söyleyen Bayraktutan, eylemin sendikal haklara yönelik müdahaleyi protesto amacı taşıdığını ifade etti.

Bayraktutan, Aksu'nun dün saat 17.00 itibarıyla süresiz açlık grevine başladığını belirterek, kararın sendikal hakların kullanılmasına yönelik müdahalelere tepki olarak alındığını söyledi.

Milletvekili Bayraktutan, Aksu'nun herhangi bir ayrıcalık talep etmediğini, anayasal bir hakkını kullandığını belirterek tutukluluk sürecine tepki gösterdi. Aksu'nun "hakkını arayan ve sendika mücadelesi veren" bir kişi olduğunu ifade eden Bayraktutan, mevcut tutuklama tedbirinin hukuki olmaktan öte bir cezalandırmaya dönüştüğünü ifade etti.

"BAŞARAN AKSU YALNIZ DEĞİLDİR"

Ziyaretinin ardından Aksu'nun selamlarını da ileten Bayraktutan, sendikacının mücadelesinde yalnız bırakılmayacağını söyledi.

Bayraktutan, Başaran Aksu'nun yanında olduklarını belirterek, sendikal haklar ve Anayasa'nın 51. maddesi kapsamında güvence altına alınan hakların savunulması konusunda desteğini sürdüreceğini ifade etti. (ANKA)