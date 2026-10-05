Açık artırmada rekor fiyat: 1 kilosunu tam 400 bin liraya satıldı

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen geleneksel festivalde satışa sunulan coğrafi işaretli bal rekor kırdı. Açık artırmaya çıkarılan 1 kilogram tescilli bal, tam 400 bin lira bedelle alıcı buldu. Satıştan elde edilen gelirin tamamı şehit ve gazi derneğine bağışlandı.

BİNLERCE KİŞİ MEYDANDA BULUŞTU

İlçede bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı ve binlerce vatandaşın akın ettiği etkinlikte çocuklara yönelik dans ve oyun programları düzenlendi.

ARKASINDA BÜYÜK BİR EMEK VAR

Festivalin açılışında konuşan Sason Kaymakamı Furkan Başar, üreticilerin erken saatlerde başlayan zorlu mesaisine dikkat çekti. İlçenin bereketini ve dayanışma ruhunu vurgulayan Başar, "Sason’un balında dağlarımızın çiçekleri, cevizinde yılların sabrı, çileğinde ise toprağımızın bereketi var. Her birinin arkasında erken saatlerde başlayan bir mesai, büyük bir özen ve yarına dair umutlar var. Bu vesileyle arıcılarımıza, çiftçilerimize ve üreticilerimize kolaylıklar diliyorum. Hepinizin emeğine sağlık. Festivallerin en güzel taraflarından biri de bizi aynı meydanda, aynı sevinçte buluşturmasıdır. Bugün çocuklarımızın neşesi, büyüklerimizin sohbeti, misafirlerimizin katılımıyla Sason’un birlik ve beraberliğine bir kez daha şahit oluyoruz" dedi.

"BU BALIN DEĞERİ 1 MİLYONDAN FAZLA"

Açık artırmadaki balı 400 bin liraya satın alan iş insanı Taner Aydiş, balın hak ettiği değerin çok daha yüksek olduğunu ifade etti. Ürünün doğallığına işaret eden Aydiş, "Biz de bu festivalde çok eğlendik. Mutlaka gelin, alışveriş yapın. Bal alın, buradaki ürünleri alın. Hepsi doğal, tavsiye ediyorum. Ben açık artırmayla satılan Sason balımızı 400 bin lira karşılığında satın aldım. Bu balın değeri aslında benim gözümde 400 bin değil, 1 milyondan daha fazla. Çünkü bu bal Sason’da en doğal ortamlarda yetiştirilmiş ve çok güzel bir bal. Mutlaka yiyin, tavsiye ediyorum. 400 bin lira da şehit ve gazi derneğine bağışlanacakmış. O da bize ayrıca bir mutluluk veriyor" diye konuştu.

MERETO'NUN ZİRVESİNDEN SOFRALARA

Üretimin yüksek rakımlı alanlarda yapıldığını belirten Sasonlu üretici İshak Aksoy, "Ballarımız Mereto’nun zirvesinde yetişiyor. Doğal ballarımızı festivalde ilçe dışından, komşu şehirlerden gelen misafirlerimize tattırıyoruz, ikram ediyoruz, satıyoruz. İlçemize bir nebze de olsa katkıda bulunuyor. Orijinal balımızdır, kendimize aittir. Misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Hafta sonu etkinliğine katılan vatandaşlardan Erkan Kurt, "Hafta sonu güzel, güneş güzel, Sason güzel. Bala baktık, çileğe bakmaya geldik. Sason’un güzelliklerini daha yakından görmeye geldik" derken, ailesiyle alana gelen Mesut Aylanç ise "Ailemle, çoluk çocuğumuzla festivalimize geldik. Güzel eğleniyoruz. Balımızı tanıtıyoruz. Bütün yerli ürünlerimizi tanıtıyoruz. Güzel bir vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)