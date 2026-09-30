Babasından kalan tek mirası sattı: 2 bin rakımda üretiyor, Almanya peşinden koşuyor!

Van'ın sarp coğrafyasıyla bilinen Bahçesaray ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Muhlis Kızıl, çeyrek asrı aşan azmiyle sıra dışı bir başarı hikayesine imza attı. Babasından miras kalan tek ineği satarak arıcılığa adım atan 8 çocuk babası üretici, 10 kovanla başladığı mesleğinde kovan sayısını 650'ye kadar çıkardı.

TEK İNEKTEN 650 KOVANLIK DEV FİLO

İlçeye bağlı Arvas Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde üretim yapan Muhlis Kızıl, yaklaşık 28 yıl önce tüm geçim planını arıcılık üzerine kurdu. Küçük yaşlardan beri hayalini kurduğu meslek için babasından kalan ineği elden çıkaran Kızıl, satın aldığı 10 kovan ile bölgenin zengin florasında bal üretimine başladı. Zamanla uzmanlaşan üretici, elde ettiği kaliteli karakovan ve süzme ballarla ailesini geçindirirken kovan sayısını her sezon büyüterek 650 kovana ulaştı.

"BU BİR HASTALIKTIR ASLA BIRAKAMIYORSUN"

Mesleğine olan tutkusunu ve çocuklarının da bu işi sürdürmesini istediğini belirten üretici Muhlis Kızıl, arıcılığın hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı:

"İneğimiz vardı, sattım ve 10 kovan aldım. Arıcılık bir hastalıktır, arıcılığa başladın mı terk edemiyorsun. Ben de yıllardır bu mesleği yapıyorum ve hala da devam ediyorum. Çocuklarımın da bu mesleği yapmasını isterim. Ürettiğimiz balları Türkiye'nin her tarafına gönderiyorum ayrıca Almanya'da müşterim var, her sene yaklaşık 90 kilogram bal gönderiyorum. 10 kovanla arıcılığa başladım şu an 650 kovanım var. Güzel bir meslek ve herkese tavsiye ediyorum."

HEDEF 2 BİN KOVANLA AVRUPA PAZARI

Hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte kovanların başına geçen Kızıl, bölgenin doğallığına dikkat çekerek sahadaki rekolte beklentisini paylaştı. Bahçesaray'ın saf doğasının kaliteyi katladığını vurgulayan Kızıl, "Bahçesaray'ın doğası balın kalitesini artırıyor. Yaklaşık 2 bin rakımda bal üretiyoruz, şeker kullanmıyoruz. 3 ton bal bekliyorum. Normalde 100 kovandan bir ton bal çıkıyor ama bu sene mevsim değişikliğinden dolayı verim az." dedi.

Kovanın kapağını her açtığında derin bir huzur bulduğunu ve tüm sıkıntılarından arındığını dile getiren Muhlis Kızıl, gözünü çok daha büyük hedeflere dikti. Üretim kapasitesini katlamak istediğini belirten Kızıl, "Zamanla 1000 ve 2 bin kovan sayısına ulaşmak için uğraşıyorum. Kovan sayısı çok olunca daha iyi oluyor. Arıcılığa başladığında hiçbir zaman bırakamıyorsun. Ondan dolayı ben de çok seviyorum." diye konuştu.

(AA)