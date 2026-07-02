9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 73 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 9 il merkezli gerçekleştirilen "nitelikli dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" operasyonlarında hesaplarında 2 milyar 300 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı. 35 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın transferine aracılık ettikleri tespit edildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılara geçit vermiyoruz. Aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı ayrıca, operasyonda görev alan Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK, Cumhuriyet başsavcılıkları ile operasyona katılan tüm personeli tebrik etti.