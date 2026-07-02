5.4 milyarlık operasyon! 45 ilde 307 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda son bir ayda gerçekleştirilen 45 ayrı operasyonda 307 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

5.4 MİLYARLIK OPERASYON!

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri asayiş şube müdürlüklerince nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik son bir ayda 45 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 307 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

45 İLDE 307 KİŞİ YAKALANDI

Bakanlık açıklamasında, haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekeleri ile suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik yapılanmalara karşı mücadelenin güvenlik güçleri ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 Milyar 388 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik son 1 ayda 45 ayrı operasyon düzenlendi.

Haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekelerine ve suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik tüm yapılanmalara karşı mücadelemizi, güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."