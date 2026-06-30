Son Dakika | Yeni nesil suç örgütlerine başkentte operasyon! 78'i yakalandı 39'u aranıyor

Ankara’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 117 şüpheli tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaların ardından, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 78 kişi gözaltına alındı.

39 FİRARİ ARANIYOR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 39 diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında;

Yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheli tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 78'i gözaltına alınmıştır.

Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla arz olunur."