Son Dakika | Çapkanlar çetesinin 5 milyarlık sırrını MASAK çözdü! 28 gözaltı

Çapkanlar suç örgütüne yönelik yürütülen aklama soruşturmasında, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruşluk suç gelirinin izine ulaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltına alma talimatı verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporları, MASAK mali veri analizleri ile kripto ve elektronik para kuruluşlarından elde edilen veriler incelendi. İncelemelerde, şüphelilerin hesaplarında yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu belirlendi.

Başsavcılığa göre bu para hareketlerinin kaynağı net olarak açıklanamadı. Banka transferlerinin de şüphelilerin gelir düzeylerinin oldukça üzerinde olduğu tespit edildi.

BAHİS PARASI KRİPTO HESAPLARA AKTARILMIŞ

Soruşturmada, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen paraların süreç içinde şüphelilerin banka hesaplarına girdiği belirlendi. Bu paraların belirli tutarlara ulaştıktan sonra kripto varlık hesaplarına ve elektronik para kuruluşlarındaki hesaplara aktarıldığı, ardından soğuk cüzdan adreslerine transfer edildiği tespit edildi.

Başsavcılık, bu yöntemle toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruş suç gelirinin aklandığını açıkladı.

5 İLDE OPERASYON TALİMATI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne 28 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltına alma talimatı verdi.

Operasyonun İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman’da yürütüleceği bildirildi. İstanbul’da 23 şüpheliye ait 23 adrese, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman’da ise birer şüpheliye ait adreslere yönelik işlem yapılacak.

Soruşturma kapsamında ayrıca Marmara (Silivri) Cezaevi’nde tutuklu bulunan bir şüpheli hakkında da işlem yapılacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"BASIN AÇIKLAMASI

Bakırköy Cumhuriyet

Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında,

Çapkanlar suç örgütü üyesi 28 şüphelinin, alınan bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve Kripto/Elektronik Para Kuruluşları verilerinde, yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu, yasadışı bahis suçu geliri olan paranın şüphelilerin hesaplarına süreç içinde giriş yapmaya başladığı, neticede belirli bir miktara ulaşan paranın Kripto Varlıkları ve Elektronik Para Kuruluşu hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdan adreslerine

transfer edildiği;

Böylelikle yasadışı bahis suçundan elde edilen toplam 5.066.473.505,83 TL suç gelirinin aklandığı tespit edilmekle;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca,

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne, İstanbul ilinde (23 şüpheli, 23 adres), Ankara ilinde

(1 şüpheli, 1 adres), Sivas ilinde (1 şüpheli, 1 adres), Diyarbakır ilinde (1 şüpheli, 1 adres) ve Batman

ilinde (1 şüpheli, 1 adres) ve Marmara Cezaevinde tutuklu olarak bulunan (1) şüpheli olmak üzere,

toplam (28) şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltına alma talimatı verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."