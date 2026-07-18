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Halk TV Türkiye “78 Can İçin Adalet Yürüyüşü” Ankara’da sona erdi: Aileler bakanlık yetkililerinin de yargılanmasını istedi

“78 Can İçin Adalet Yürüyüşü” Ankara’da sona erdi: Aileler bakanlık yetkililerinin de yargılanmasını istedi

Grand Kartal Otel’deki faciada annesini, ağabeyini ve 11 yaşındaki yeğenini kaybeden Oktay Akişli’nin sorumluların tamamının yargı önüne çıkarılması talebiyle başlattığı 186 kilometrelik “78 Can İçin Adalet Yürüyüşü” Ankara’da sona erdi.

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“78 Can İçin Adalet Yürüyüşü” Ankara’da sona erdi: Aileler bakanlık yetkililerinin de yargılanmasını istedi
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Grand Kartal Otel yangınında yaşamını yitiren 78 kişi için adalet talebiyle yola çıkan Oktay Akişli’nin yürüyüşü sona erdi. Akişli, 11 Temmuz’da Bolu Adliyesi önünden başlattığı yürüyüşünü Ankara Ulus Atatürk Heykeli önünde tamamladı.

“78 Can İçin Adalet Yürüyüşü” Ankara’da sona erdi: Aileler bakanlık yetkililerinin de yargılanmasını istedi - Resim : 1

Yangında annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina’yı kaybeden Akişli’ye, faciada yakınlarını yitiren diğer aileler destek verdi. Aileler, hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu pankartlarla alana gelirken, çeşitli taleplerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Eylemde, “Gecikmiş adalet, adalet değildir”, “Grand Kartal Otel kötülük müzesine dönüştürülsün”, “Turizm Bakanı istifa”, “78 canımız için buradayız” ve “Hiçbir makam hukuktan üstün değildir” ifadeleri yer aldı.

“78 Can İçin Adalet Yürüyüşü” Ankara’da sona erdi: Aileler bakanlık yetkililerinin de yargılanmasını istedi - Resim : 2

“ANNEMİN YAZMASIYLA YOLA ÇIKTIM”

Yürüyüşün sonunda konuşan Oktay Akişli, annesinin hatırasının kendisine güç verdiğini belirterek, adalet arayışını sürdüreceğini söyledi.

Akişli, “Geçen hafta bugün boynumda annemin yazmasıyla yola çıktım ve onun gücüyle buraya geldim. Annesini kaybetmiş bir evlat var, annesinin adaletini 8 gündür yollarda arayan bir evlat var” dedi.

Aileler adına yapılan açıklamalarda ise yangında sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumların, görev ihmali bulunan kamu görevlileri dahil olmak üzere, yargı önünde hesap vermesi talep edildi.

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“DEVLET ADALETİ VATANDAŞ TALEP ETMEDEN SAĞLAMALI”

Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay da adalet talebinin altını çizdi.

Gençbay, “Adaleti tabii ki devletten istiyoruz. Devlet, vatandaşı talep etmeden bunu vermek zorundadır” ifadelerini kullandı.

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Geçmişte faili meçhul olayların aydınlatılarak sorumluların yargı önüne çıkarıldığını hatırlatan Gençbay, “20 yıl önceki faili meçhulleri bulup yargının önüne çıkaran ve cezalandıran devlet, bizim Kartalkaya dosyamızda failler belli ve gözümüzün önündeyken bunları yargının önüne çıkarmıyorsa burada bir sorun vardır” diye konuştu.

“78 Can İçin Adalet Yürüyüşü” Ankara’da sona erdi: Aileler bakanlık yetkililerinin de yargılanmasını istedi - Resim : 5

Aileler, Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili soruşturma ve davalarda tüm sorumluların ortaya çıkarılması, kamu görevlilerinin de sürece dahil edilerek hesap vermesi yönündeki taleplerini yineledi. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kartalkaya Adalet Yangın
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