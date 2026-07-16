Kartalkaya faciasında ölenler için adalet yürüyüşü 6. gününde: Murat Emir ailelere destek verdi

Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin, faciaya ilişkin sorumluların yargılanması talebiyle Bolu’dan Ankara’ya başlattığı "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" altıncı gününde sürdü. Yürüyüşün Kahramankazan etabına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de katılarak ailelere destek verdi.

Yürüyüş sırasında açıklamalarda bulunan Emir, verilen mücadelenin yalnızca hukuki bir süreç olmadığını, aynı zamanda vicdan ve insanlık sınavı niteliği taşıdığını söyledi. Türkiye’de sık sık hukuksuzluk ve adaletsizlik örnekleriyle karşılaşıldığını belirten Emir, Kartalkaya’daki yangının ihmaller zinciri sonucu meydana geldiğini vurgulayarak, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da eleştiren Emir, yangının ardından bakanlığın sorumluluktan kaçmaya çalıştığını savundu. Ailelerin yürüttüğü hukuk mücadelesi sonucunda bazı bürokratların yargılanmasının önünün açıldığını dile getiren Emir, buna rağmen ilgili isimler hakkında yeterli idari işlemlerin yapılmadığını ifade etti.

Yargılanmasına karar verilen bazı bürokratların görevlerine devam ettiğini belirten Emir, bu kişilerin delillere ve soruşturma sürecine etki edebilecek konumda bulunduğunu savunarak, bunun adil yargılanma ilkesini zedeleyebileceğini söyledi.

Üst düzey kamu görevlileri hakkında henüz dava açılmadığını belirten Emir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bazı isimler için soruşturma izninin halen verilmediğini ifade etti. Bu durumun kamu vicdanını yaraladığını söyleyen Emir, hayatını kaybedenlerin yakınlarının adalet arayışının sonuna kadar destekçisi olacaklarını kaydetti. (ANKA)