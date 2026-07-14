Kartalkaya faciasında ölenler için adalet yürüyüşü 4. gününde: Adaleti keşke bu yollarda aramasaydık

Grand Kartal Otel yangınında annesi Gülçin Akişli, ağabeyi Şenol Akişli ve 11 yaşındaki yeğeni Mina'yı kaybeden Oktay Akişli'nin, "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" sürüyor. Bolu Adliyesi önünden Ankara'ya doğru yürüyen Akişli, yürüyüşün 97'nci kilometresinde açıklamalarda bulundu.

4 gündür yürüyen ve 18 Temmuz'da Ankara Ulus Meydanı'na ulaşmayı hedeflediklerini belirten Akişli, "Cumhuriyet tarihinin en büyük otel yangınında 78 canımızı yitirdik. Adaleti keşke bu yollarda aramasaydık. Keşke bizi bu yollara düşürmeseydiler. Aynı acıyı yaşayan ve adalet talebi olan herkesi cumartesi günü Ankara'ya bekliyoruz" dedi.

Yürüyüşün yalnızca Kartalkaya faciasında yaşamını yitirenler için değil, farklı felaketlerde yakınlarını kaybeden ailelerin de ortak adalet arayışına dönüştüğünü söyleyen Akişli, İliç maden faciası, 6 Şubat depremleri, Çorlu tren kazası ve diğer olaylarda yakınlarını kaybeden ailelerin de Ankara'da kendilerine destek vereceğini belirtti.

ANNESİNİN TÜLBENTİ YANINDA

Yürüyüş boyunca boynunda taşıdığı tülbentin yangında hayatını kaybeden annesine ait olduğunu belirten Akişli, "Bu yürüyüşe annemin tülbentiyle başladım. En büyük manevi gücü ondan alıyorum. Annemin doğum günü olan 20 Temmuz'a kadar da çıkarmayacağım" diye konuştu.

Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Ceza Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay'ın yürüyüşe katılmasını da değerlendiren Akişli, "Vicdanı olan herkes burada bir adaletsizlik ve yarım kalmış bir sürecin olduğunu biliyor. Yargının tepesindeki bir ismin de 'Adalet istiyoruz' diyerek bizimle yürümesi, ilgili kurumların kendilerini sorgulaması gerektiğini gösteriyor. Toplumda ciddi bir adalet eksikliği var" ifadelerini kullandı.

Akişli, yürüyüşü planlandığı gibi 18 Temmuz'da Ankara'da tamamlayacaklarını belirterek, adalet talebini paylaşan herkesi Ulus'taki buluşmaya davet etti. (ANKA)