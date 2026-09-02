500 kilo et ve ciğer imha edildi!

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Gaziantep’te gerçekleştirilen denetimlerde, muhafaza koşullarının uygun olmadığı belirlenen 500 kilogram et ve ciğer imha edildi.

Şahinbey Belediyesi ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki kontrollerini sürdürüyor.

Denetimlerde, üretim şartlarını karşılamayan bir ortamda ciğer kavurma hazırlandığı tespit edilen işletmeye yönelik işlem başlatıldı.

O İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Kontroller sırasında muhafaza koşullarının uygun olmadığı belirlenen 500 kilogram et ve ciğer imha edildi. Halk sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirilen işletme ise mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığını tehlikeye atabilecek hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti. Tahmazoğlu, özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti. (AA)