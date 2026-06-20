5 şirkete toplam 26 milyar lira! 'AKP'nin devletin kasasını nasıl hortumladığını' açıkladı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP iktidarı döneminde beş yandaş şirkete ait termik santrallere üretmedikleri elektrik için astronomik tutarda teşvik ödendiğini iddia etti. Yavuzyılmaz, paylaşımında TEİAŞ'ın resmi internet sitesini kaynak gösterdi. Yavuzyılmaz "AKP devletin kasasını nasıl hortumluyor?" diyerek ilgili belgeyi paylaştı.

"KAPASİTE MEKANİZMASI" TEŞVİKLERİ

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kapasite mekanizması adı altında verilen bu teşvik, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin santrallere ait elektrik kapasitelerini güya emre amade olarak hazırda tutmaları için veriliyor. Yani üretilmemiş elektrik için AKP'nin yandaş şirketlere ödeme garantisi verdiği bir teşvik."

BEŞ YANDAŞ ŞİRKETE ÖDENEN TUTARLAR

Yavuzyılmaz, 2018-2025 yılları arasında şirketlere ödenen teşvik tutarlarını şöyle sıraladı:

IC İçtaş-Limak'a ait Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine: 192 Milyon Dolar

Kolin Holding'e ait Soma Kolin termik santraline: 125 Milyon Dolar

Konya Şeker A.Ş.'ye ait Soma B termik santraline: 100 Milyon Dolar

Aydem Holding'e ait Yatağan termik santraline: 82 Milyon Dolar

Kazancı Holding'e ait Bolu Göynük termik santraline: 60 Milyon Dolar

TOPLAM 559 MİLYON DOLAR

CHP'li vekil, beş şirkete ödenen toplam teşvik tutarının 559 milyon dolar olduğunu, güncel kurla bu rakamın 26 milyar liraya karşılık geldiğini belirterek, "Bunun adı soygundur" dedi.

'AKP DEVLETİN KASASINI NASIL HORTUMLUYOR?'

Yavuzyılmaz'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"AKP devletin kasasını nasıl hortumluyor?

5 yandaş şirkete ait termik santrallere, üretmedikleri elektrik için astronomik tutarda teşvik ödendiğini tespit ettik.

2018-2025 yılları arasında;

Ödenen teşvik tutarı 559 Milyon Dolar!

AKP marifetiyle⬇️

Kapasite mekanizması adı altında verilen bu teşvik, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin;

Santrallere ait elektrik kapasitelerini güya emre amade olarak hazırda tutmaları için veriliyor.

Yani üretilmemiş elektrik için AKP'nin yandaş şirketlere ödeme garantisi verdiği bir teşvik!

Bugüne kadar ödenen teşvik tutarlarının dolar karşılığı (2018-2025 arasında);

IC İçtaş-Limak'a ait Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine: 192 Milyon Dolar

Kolin Holding'e ait Soma Kolin termik santraline: 125 Milyon Dolar

Konya Şeker A.Ş.'ye ait Soma B termik santraline: 100 Milyon Dolar

Aydem Holding'e ait Yatağan termik santraline: 82 Milyon Dolar

Kazancı Holding'e ait Bolu Goynük termik santraline: 60 Milyon Dolar

Yani 5 yandaş şirkete ödenen toplam teşvik tutarı: 559 Milyon Dolar❗️

Güncel kurla 26 Milyar Lira!

Bunun adı soygundur!

Kaynak: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Resmi İnternet Sitesi"