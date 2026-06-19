'AKP tarzı soygun' diyerek öne sürdü: Bakanın 'müjdelediği' tünelde 262 milyon dolar kamu zararı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun geçtiğimiz hafta müjdesini verdiği T-26 tünelinin altındaki vurgunu ortaya çıkardığını duyurdu.

'TÜNELİN TAMAMLANMA SÜRESİ 20 YIL OLDU'

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sözleşmesi 11 Temmuz 2006'da imzalanan; Ankara-İstanbul Demiryolu hattındaki T-26 Tünelinin altyapı işleri, günlük ortalama 80 santimetre ilerlemeyle, nihayet 11 Haziran 2026'da bitirildi. Yani T-26 tünelinin alt yapı işlerinin tamamlanma süresi 20 yıl! Bu gecikme süresi berbat bir dünya rekorudur! Tam bir kepazelik!"

'322 MİLYON DOLAR ÖDENEN TÜNELİN 60 MİLYON DOLARA MAL OLMASI GEREKİYORDU'

Devlet Demiryolları Teftiş Raporu'na atıfta bulunan Yavuzyılmaz, sözleşme fiyatıyla T-26 tüneli maliyetinin 60 milyon dolar olduğunu, ancak TCDD'nin şirketlere ödediği tutarın 322 milyon dolar olduğunu belirtti. CHP'li vekil, farkın 262 milyon dolar olduğunu ve güncel kurla zararın 12 milyar lirayı bulduğunu iddia etti.

'AKP TARZI SOYGUN'

Yavuzyılmaz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Cengiz ve IC İçtaş’a ödenen bu astronomik tutarla, 5 adet T-26 tüneli yapmak mümkündü! 6 kilometre değil, 32 kilometre tünel yapmak mümkündü! Bunun adı, AKP tarzı profesyonel soygundur!"