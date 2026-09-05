5 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü: O anlar kamerada

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilenmesine karar verilen binanın yıkılması için çalışma başlatıldı.

BETON KESME MAKASININ ARDINDAN ÇÖKTÜ

İş makinesiyle binanın alt katındaki kiriş ve kolonların kırılması sırasında, beton kesme makasıyla yapılan müdahalenin ardından bina aniden çöktü. Binanın yıkılmasıyla birlikte çevreye yoğun toz yayıldı. Çökme sırasında çevrede bulunanlar panik yaşarken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

O ANLAR KAMERADA

5 katlı binanın yıkım çalışması sırasında çökmesi, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde binanın kısa sürede tamamen çöktüğü ve ardından geniş bir alana toz bulutunun yayıldığı görüldü. (DHA)