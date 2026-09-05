Sabah uyandı eşini bulamadı! Takıların da olmadığını görünce polise koştu

Muğla’nın Milas ilçesinde Mustafa Ateşoğlu (32), 18 Ağustos’ta evlendiği Özbekistan uyruklu eşi Mamura B. (28) hakkında, düğünde takılan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları, 300 bin lira ve cep telefonunu alarak evden ayrıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu. Emniyete giderek teslim olan Mamura B. ise suçlamaları reddetti ve eşi ile kayınpederinden şikayetçi oldu.

SABAH UYANDIĞINDA EŞİNİ EVDE BULAMADI

Mustafa Ateşoğlu, 18 Ağustos’ta evlendiği Mamura B.’nin düğünden bir süre sonra sabah saatlerinde evde olmadığını fark etti. İddiaya göre evde yaptığı kontrolde, düğünde takılan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınların yanı sıra 300 bin lira ve cep telefonunun da bulunmadığını gördü.

Bunun üzerine Ateşoğlu, eşi hakkında polise şikayette bulundu. Polis ekipleri Mamura B.’nin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde herhangi bir otobüs veya otel kaydına rastlanmadı.

EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

Arama çalışmaları sürerken Mamura B. dün emniyete giderek teslim oldu. İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden Mamura B., eşi Mustafa Ateşoğlu’nun kendisini sürekli tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürdü.

Korktuğu için daha önce polise başvuramadığını söyleyen Mamura B., olay günü annesinin köydeki evine gittiğini belirtti.

"SADECE 20 ÇEYREK ALTIN VE 226 BİN LİRA ALDIM"

Mamura B., düğünde takılan ziynet eşyalarından yalnızca 20 çeyrek altın ile 226 bin lira aldığını belirtti. Diğer altınların kayınpederinde olduğunu öne süren Mamura B., iddiasını desteklediğini belirttiği mesajlaşma kayıtlarını da polise teslim etti.

Cep telefonunun ise eşi tarafından kendisine verildiğini iddia eden Mamura B., Mustafa Ateşoğlu ve kayınpederinden tehdit ve hakaret gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Mamura B., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)