423 bin lira vermeyen trafiğe çıkamayacak! Yeni tarife açıklandı

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre zorunlu trafik sigortasında yeni prim tarifesi belli oldu.

Zorunlu trafik sigortasında en yüksek prim, 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsler için uygulanıyor. İstanbul'da sıfırıncı basamakta bulunan bir otobüsün zorunlu trafik sigortası primi 423 bin 661 liraya yükseldi.

Aynı araç grubunda risk seviyesi en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün ödeyeceği prim ise 70 bin 610 lira olarak belirlendi.

İstanbul'da içten yanmalı motora sahip otomobillerde dördüncü basamakta bulunan sürücünün zorunlu trafik sigortası primi 19 bin 405 lira oldu.

En riskli grup olarak kabul edilen sıfırıncı basamaktaki sürücünün primi ise 58 bin 214 liraya çıktı. Risk seviyesi en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücü için prim 9 bin 702 lira olarak belirlendi. Böylece iki grup arasındaki prim farkı yüzde 500 civarında gerçekleşti.

Ankara'da sıfırıncı basamaktaki içten yanmalı otomobil için prim 56 bin 566 lira, 8'inci basamaktaki prim ise 9 bin 428 lira oldu. İzmir'de bu tutarlar sırasıyla 54 bin 919 lira ve 9 bin 153 lira olarak açıklandı.

TİCARİ TAKSİLERDE PRİM 172 BİN LİRAYI GEÇTİ

Zorunlu trafik sigortasında ticari taksiler için belirlenen primler de dikkat çekti. İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki ticari taksinin primi 172 bin 447 lira olurken, 8'inci basamaktaki prim 28 bin 741 lira olarak belirlendi.

Ankara'da ticari taksiler için en yüksek prim 167 bin 566 lira, en düşük prim 27 bin 928 lira oldu. İzmir'de ise bu tutarlar 162 bin 686 lira ve 27 bin 114 lira olarak açıklandı.

SİGORTASIZ ARACA CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkması halinde sürücülere cezai işlem uygulanıyor. 2026 yılı itibarıyla sigortasız araçlara bin 246 lira ceza veriliyor. Sigorta eksikliği giderilene kadar araç trafikten men edilebiliyor.

Sigortasız aracın kazaya karışması durumunda ise poliçe bulunmaması nedeniyle 2 bin 39 lira ceza uygulanıyor. Ayrıca karşı tarafa verilen hasarın da araç sahibi tarafından karşılanması gerekiyor.