40 yaşındaki adam husumetlisi tarafından katledildi

Elde edilen bilgilere göre, olay bugün Ordu'nun Korgan ilçesi Yenipınar Mahallesi’nde meydana geldi. Araziden ‘yol geçirme’ meselesi nedeniyle husumetli olan Orhan Artça ile İ.E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İ.E., yanındaki bıçakla Orhan Artça’yı yaraladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Orhan Artça, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı ve soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Artça, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İ.E., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)