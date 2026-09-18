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Halk TV Türkiye 14 yaşındaki kalaşnikoflu çocuk 'talimat' almış: Bana 'Al sık' dediler sıktım

14 yaşındaki kalaşnikoflu çocuk 'talimat' almış: Bana 'Al sık' dediler sıktım

Sarıyer’de iddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek için evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açan 14 yaşındaki K.D., tutuklandı. K.D.’nin verdiği ilk ifadede, "Bana 'Al sık' dediler sıktım" dediği öğrenildi.

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Sarıyer'de iddiaya göre 14 yaşındaki K.D., aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek için evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtı. Polis ekiplerinin yakaladığı şüphelinin, kullandığı kalaşnikof ise koltuk süngerinin içinde bulundu. Adliyeye sevk edilen K.D. ve üstünde ruhsatsız tabancayla yakalanan B.S. (17) tutuklandı. K.D.’nin polise verdiği ilk ifadede, "Bana 'Al sık' dediler sıktım. Normalde başka yere eylem yapacaklardı ama neresi olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Olay, 16 Eylül Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre K.D., aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla evinin önüne gelerek kalaşnikofla havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yerde 5 boş kovan buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ateş açanın K.D. olduğunu belirledi.

14 yaşındaki kalaşnikoflu çocuk 'talimat' almış: Bana 'Al sık' dediler sıktım - Resim : 1

KOLTUK SÜNGERİNE SAKLAMIŞ

Ekipler tarafından yakalanan K.D.’nin yanında B.D. (16) ve D.Ç.’nin (16) de bulunduğu tespit edildi. K.D.’nin kalaşnikofla havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayda kullanılan kalaşnikofu 2 katlı metruk bir binada buldu.

14 yaşındaki kalaşnikoflu çocuk 'talimat' almış: Bana 'Al sık' dediler sıktım - Resim : 2

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Silahın, koltuk süngeri kesilerek içine yerleştirildiği ve lacivert renkli bir çantaya saklandığı belirlendi. Kalaşnikofa el konuldu.

14 yaşındaki kalaşnikoflu çocuk 'talimat' almış: Bana 'Al sık' dediler sıktım - Resim : 4

POLİS SALDIRI GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİ

Bölgede çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, bir akaryakıt istasyonu önünde şüpheli davranışlar sergileyen B.S.’yi durdurdu. Yapılan üst aramasında B.S.’nin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. B.S. gözaltına alınırken, bu sırada görevli polislere direnen Serkan E. (49), Hakan E. (27) ve Haktan E. (23) de gözaltına alındı.

14 yaşındaki kalaşnikoflu çocuk 'talimat' almış: Bana 'Al sık' dediler sıktım - Resim : 5

"BANA "AL SIK" DEDİLER SIKTIM"

K.D.’nin polise verdiği ilk ifadede, "Bana 'Al sık' dediler; sıktım. Normalde başka yere eylem yapacaklardı ama neresi olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

14 yaşındaki kalaşnikoflu çocuk 'talimat' almış: Bana 'Al sık' dediler sıktım - Resim : 6

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D., 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. B.S. ise 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı. Serkan E. ve Hakan E. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. K.D. ve B.D.’nin 2, Serkan E.’nin 8, Hakan E.’nin 3, Haktan E.’nin ise 5 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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