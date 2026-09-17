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14 yaşındaki çocuk İstanbul’un ortasında kalaşnikofla havaya ateş açtı! Husumetlisine gözdağı vermiş

İstanbul Sarıyer’de iddiaya göre 14 yaşındaki K.D., aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek için evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtı. Şüphelinin, kalaşnikofu metruk binadaki koltuk süngerine sakladığı ortaya çıktı.

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İstanbul Sarıyer’de iddiaya göre 14 yaşındaki K.D., aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek için evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı şüphelinin, kalaşnikofu metruk binadaki koltuk süngerine sakladığı ortaya çıktı. Ruhsatsız tabanca taşıyan 17 yaşındaki B.S. ile polise direnen 3 kişi gözaltına alınırken, olay anı kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre K.D., aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla, husumetlisinin evinin önüne gelerek kalaşnikofla havaya ateş açtı.

14 yaşındaki çocuk İstanbul’un ortasında kalaşnikofla havaya ateş açtı! Husumetlisine gözdağı vermiş - Resim : 1

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YERDE 5 KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine gitti. Yerde bulunan 5 boş kovan bulan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek konuyla ilgili çalışma başlattı.

14 yaşındaki çocuk İstanbul’un ortasında kalaşnikofla havaya ateş açtı! Husumetlisine gözdağı vermiş - Resim : 3

KOLTUK SÜNGERİNE SAKLAMIŞ

Görüntülerde ateş açanın K.D. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. K.D.’nin yanında B.D. (16) ve D.Ç.’nin (16) de bulunduğu tespit edildi. K.D.’nin evin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

14 yaşındaki çocuk İstanbul’un ortasında kalaşnikofla havaya ateş açtı! Husumetlisine gözdağı vermiş - Resim : 4

Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayda kullanılan kalaşnikofu 2 katlı metruk bir binada buldu. K.D.’nin silahı, koltuk süngerini keserek içine yerleştirdiği ve lacivert renkli bir çantaya sakladığı belirlenirken, silaha el konuldu.

14 yaşındaki çocuk İstanbul’un ortasında kalaşnikofla havaya ateş açtı! Husumetlisine gözdağı vermiş - Resim : 5

POLİS SALDIRI GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİ

Bölgede çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri bir akaryakıt istasyonu önünde şüpheli davranışlar sergileyen B.S.’yi durdurdu. Üst aramasında üzerinde ruhsatsız tabanca bulunduğu tespit edilen B.S. gözaltına alındı. Bu sırada görevli polislere direnen Serkan E. (49), Hakan E. (27) ve Haktan E. (23) de gözaltına alındı.

14 yaşındaki çocuk İstanbul’un ortasında kalaşnikofla havaya ateş açtı! Husumetlisine gözdağı vermiş - Resim : 6

2 ÇOCUK ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İşlemlerinin ardından Serkan E. ve Hakan E. serbest bırakıldı. K.D. ise, 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', B.S. ise 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

14 yaşındaki çocuk İstanbul’un ortasında kalaşnikofla havaya ateş açtı! Husumetlisine gözdağı vermiş - Resim : 7

K.D. ve B.D.’nin 2’şer, Serkan E.’nin 8, Hakan E.’nin 3, Haktan E.’nin ise 5 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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