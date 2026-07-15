4 Araç birbirine girdi, 6 yaralı var!
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazaa, Mithatpaşa Mahallesi, 15 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi.
Kaza ihbarının alınmasıyla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, 4 aracın birbirine girdiği trafik kazasına müdahale çalışmalarına başladı.
Balıkesir İtfaiyesi Ayvalık Grup Amirliği ekipleri, kazaya 1 araç ve 5 personelle katılarak profesyonel bir müdahale gerçekleştirdi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Araç içerisinde sıkışan veya yaralanan toplam 6 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. (ANKA)