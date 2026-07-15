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Halk TV Türkiye 4 Araç birbirine girdi, 6 yaralı var!

4 Araç birbirine girdi, 6 yaralı var!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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4 Araç birbirine girdi, 6 yaralı var!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazaa, Mithatpaşa Mahallesi, 15 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza ihbarının alınmasıyla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, 4 aracın birbirine girdiği trafik kazasına müdahale çalışmalarına başladı.

Balıkesir İtfaiyesi Ayvalık Grup Amirliği ekipleri, kazaya 1 araç ve 5 personelle katılarak profesyonel bir müdahale gerçekleştirdi.

4 Araç birbirine girdi, 6 yaralı var! - Resim : 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araç içerisinde sıkışan veya yaralanan toplam 6 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

4 Araç birbirine girdi, 6 yaralı var! - Resim : 2

Kaza yapınca kendi yerine arkadaşını geçirdi! Kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkardıKaza yapınca kendi yerine arkadaşını geçirdi! Kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkardı

Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Balıkesir Trafik Kazası
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