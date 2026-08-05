344 basamakla anca ulaşılıyor: Dünyanın gözyaşı bu noktadan akıyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, 3 yıl önce yapılan 344 basamaklı merdivenle ulaşılan Yeşilköy Şelalesi doğaseverlerin yeni rotası oldu. İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki şelale, geniş bir yelpaze şeklinde Zamantı Irmağı'na dökülüyor.

BİR KOMŞUSU DÜNYACA ÜNLÜ

Dünyaca ünlü Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'nin hemen yakınında yer alan Yeşilköy Şelalesi, fotoğraf ve doğa tutkunları için henüz keşfedilmemiş bir rota sunuyor. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, şelaleyi turizme kazandırmak için Kayseri Valiliği ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Öztürk, "Kapuzbaşı'nın komşusu diyebileceğimiz Yeşilköy Şelalesi bizim için çok önemli. Belediye ve Kayseri Valiliğiyle birlikte burada birtakım çalışmalar yaptık. 'Yeryüzünün gözyaşı' diye belirtebileceğim bu yeri turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

17 KİLOMETRELİK YOL PROJESİ GELİYOR

Öztürk, şelaleye ulaşımı kolaylaştırmak için tarihi Çamlıca Mahallesi üzerinden geçecek 17 kilometrelik yeni bir yol ve viyadük projesi başlattıklarını açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla ziyaretçiler araçlarıyla şelalenin hemen yanına kadar ulaşabilecek.

Yahyalı genelinde 5 büyük şelale bulunduğunu hatırlatan Öztürk, "Şu anda yılda 1,5 milyona yakın ziyaretçimiz var. Bu projenin tamamlanmasıyla bu sayının 2,5 milyona çıkacağını tahmin ediyoruz. Burası bir doğa harikası. Bu bir hayal değil gerçek" dedi.

"GELMEYİ VE GÖRMEYE DEĞER BİR YER"

Şelaleyi görmek için Almanya'dan gelen Murat Südemer, "Burası gelmeye ve görmeye değer bir yer. Memleketimizin her bir köşesi ailecek gezilip görülmesi gereken yerler" ifadelerini kullandı.

Aksaray'dan ikinci kez bölgeye gelen Mehmet Südemer ise ilk ziyaretinde Yeşilköy Şelalesi'ni kaçırdığını, bu kez özellikle şelale için geldiğini söyledi. 344 basamaklı inişin zorluğuna rağmen manzaranın kesinlikle buna değdiğini vurguladı.

(AA)