3 yıl önce masmaviydi: Şimdi geriye sadece toprak kaldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Yenikapı ile Hamzahacılı köyleri arasında bulunan Pınarbaşı Göleti, tamamen kurudu.

3 sene öncesine kadar suyla dolu olan ve birçok hayvanın yaşam alanı olan gölet, yeterli su girişinin olmaması ve kuraklığın da etkisiyle tamamen susuz kaldı.

Doğasever Özay Öz ile Yenikapı Köyü Muhtarı Seyit Battal Gül, Pınarbaşı Göleti'nin senelerdir bölgenin simgelerinden biri olduğunu belirterek, göletin çok sayıda canlıya yaşam alanı sunduğunu ve başta tarım olmak üzere bölge halkının geçimine önemli katkı sağladığını ifade etti.

BÖLGE HALKI ŞİKAYETÇİ

Özay Öz ve Seyit Battal Gül, göleti besleyen su kanallarının bakım ve temizliğinin yapılmasını, izinsiz açılan su kuyularının ise kapatılmasını talep ettiklerini belirtti.

Pınarbaşı Göleti'nin yeniden su tutabilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla ilgili kurumlara müracaatta bulunduklarını ifade etti. (DHA)