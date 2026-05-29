3 kişiyi öldürmüştü: Ailesine ait ağıl alev alev yandı
Antalya Serik'te 3 kişiyi tabancayla vurarak öldüren Ahmet Bayar'ın ailesine ait boş ağıl alev alev yandı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Serik ilçesinde boş bir ağılda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Nedeni henüz bilinmeyen yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine Kökez Mahallesi Üründü yoluna polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyecilerin söndürdüğü yangında, alevlerden zarar gören boş ağıl kullanılamaz hale geldi.
ALEV ALEV YANAN AĞIL CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN AİLESİNE AİT ÇIKTI
İncelemede, ağılın, 17 Mayıs'ta ilçedeki 'yol verme' tartışmasında Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34) ve Oğuz Avcı'yı (49) tabancayla vurarak öldüren Ahmet Bayar'ın ailesine ait olduğu ortaya çıktı.
OLAY SONRASI SERİK'İ TERK ETMİŞLER
Kiraladıkları ağılda 15 yıldır hayvancılık yapan Bayar ailesinin ise olayın ardından ilçeden taşındığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
