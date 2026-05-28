Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Tokat'ta korkutan yangın: Köylüler alevlere hortumlarla müdahale etti

Tokat'ta korkutan yangın: Köylüler alevlere hortumlarla müdahale etti

Tokat merkeze bağlı Bula köyünde bir evin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, müştemilat tamamen kullanılamaz hale geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Tokat'ta korkutan yangın: Köylüler alevlere hortumlarla müdahale etti

Yangın, bugün akşam saatlerinde Tokat merkeze bağlı Bula köyünde meydana geldi. Bir evin müştemilat kısmından alevlerin yükseldiğini fark eden köy sakinleri, durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangının çıktığı evde bulunan vatandaşlar hızla tahliye edildi.

Tokat'ta korkutan yangın: Köylüler alevlere hortumlarla müdahale etti - Resim : 1

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

İTFAİYE GELENE KADAR HORTUMLARLA MÜDAHALE ETTİLER

Köy halkı, rüzgarın da etkisiyle alevlerin yandaki binalara ve evlere sıçramasını önlemek adına büyük bir dayanışma gösterdi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar kendi imkanlarıyla hortumları bağlayan köylüler, yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Aydın’da müstakil evde çıkan yangın korkuttuAydın’da müstakil evde çıkan yangın korkuttu

MÜŞTEMİLAT KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede bölgeye intikal eden Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin ve köy halkının ortak çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangının çıktığı müştemilat binası kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla bölgede inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yangın Tokat
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro