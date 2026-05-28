Tokat'ta korkutan yangın: Köylüler alevlere hortumlarla müdahale etti

Yangın, bugün akşam saatlerinde Tokat merkeze bağlı Bula köyünde meydana geldi. Bir evin müştemilat kısmından alevlerin yükseldiğini fark eden köy sakinleri, durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangının çıktığı evde bulunan vatandaşlar hızla tahliye edildi.

İTFAİYE GELENE KADAR HORTUMLARLA MÜDAHALE ETTİLER

Köy halkı, rüzgarın da etkisiyle alevlerin yandaki binalara ve evlere sıçramasını önlemek adına büyük bir dayanışma gösterdi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar kendi imkanlarıyla hortumları bağlayan köylüler, yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

MÜŞTEMİLAT KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede bölgeye intikal eden Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin ve köy halkının ortak çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangının çıktığı müştemilat binası kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla bölgede inceleme başlattı. (DHA)